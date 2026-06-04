Musique : Elty confirme son ascension fulgurante avec son 1er album « Likambia »

L’artiste burkinabè Elty a officiellement lancé son premier album discographique, le mardi 2 juin 2026, à Ouagadougou. Intitulé « Likambia », cet opus de 13 titres savamment orchestrés explore des thématiques variées, directement inspirées du quotidien et des réalités sociales.

Révélé au grand public en 2022 grâce à son tube « Doudouni », Elty s’est rapidement imposé comme l’une des figures montantes de la scène musicale burkinabè. Son univers artistique, à la fois intime et universel, se nourrit intensément des émotions humaines, des réalités sociales contemporaines et des trajectoires de vie.

Depuis, le jeune prodige enchaîne les hits et inscrit son nom en lettres d’or dans l’arène musicale burkinabè. Fort de cette ascension fulgurante, il ne cesse de confirmer l’étendue de son talent. Après un premier EP remarqué en 2022, « Un seul homme », Elty frappe un grand coup cette année avec la sortie de son tout premier album, « Likambia ».

Traduit par « Ce qui ne s’efface pas », LIKAMBIA est une œuvre profondément inspirée par les empreintes indélébiles que la vie laisse en chacun de nous. À travers cet album, ELTY se fait le témoin des douleurs silencieuses, des souvenirs et des combats personnels, tout en célébrant l’amour, l’amitié, la famille et l’indispensable force de la résilience.

« Chaque morceau représente une émotion, une mémoire ou une expérience humaine vécue », a confié l’artiste. À travers plusieurs langues Mooré, Français, Dioula et Gulmatché l’artiste construit une œuvre profondément enracinée dans les réalités africaines tout en portant une dimension universelle.

Sacré Kunde de la Révélation et Kunde de l’Espoir en 2023, également distingué aux PCA, aux FAMA la même année, puis sacré Guinness Jeune Talent en 2024, ELTY incarne aujourd’hui à la perfection cette nouvelle génération d’artistes africains : authentiques, sensibles et profondément connectés à leur époque.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24