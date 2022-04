«Doudouni», le son le plus TikToké au Burkina Faso officiellement lancé

0 Partages Partager Twitter

« Doudouni », c’est le titre de la nouvelle sortie du duo Elty et Rose Bonbon. L’œuvre a été présentée aux hommes de médias le mardi 12 avril 2022.

« J’ai rencontré Elty en studio, et il était venu pour enregistrer un son, j’ai vu qu’il avait beaucoup de talent, il chantait bien, donc je lui ai proposé si on pouvait se mettre ensemble pour faire un son », a révélé Rose Bonbon.

« Doudouni » est donc le fruit de cette collaboration. Une œuvre de belle facture chantée en deux langues notamment en langue nationale moré et en français. Avec ce cocktail de langues et de rythmes, vous devinez déjà le chef d’œuvre réalisée par ces deux talents.

Etant une chanson qui prône l’amour, « Doudouni » était prévu pour être lancé le 14 février 2022, jour de la Saint Valentin, pour faire encore plus d’impact, mais les dieux de la technique vont encore frapper. C’est finalement à la date du mardi 12 avril que le produit fini sera dédicacé.

A en croire Acee 1er, le directeur artistique, c’est un projet express de moins d’une semaine. 48 heures pour réaliser le clip et 72 heures pour faire le son et le boucler en studio. Cela s’explique par l’expertise et l’expérience de ses poulains.

« Elty est un auteur interprète qui écrit déjà pour des artistes confirmés. Rose Bonbon c’est une TikTokeuse qui avait déjà sur ses statuts donné ce potentiel prévisible d’artiste musicienne. Je pense qu’ils ont un peu d’expérience, et ils sont bien encadrés, ça devrait aller bien pour eux », a témoigné Acee 1er.

Pour les adeptes du réseau social TikTok, Rose Bonbon, n’est pas un personnage caché. Avec plus de 300.000 abonnés sur son compte, elle est sans doute une influenceuse de ce réseau social. Aujourd’hui, elle vient d’ajouter une autre corde à son arc.

« J’ai commencé TikTok il y a de cela un an et demi, deux ans. C’était juste les vidéos et tout, mais après j’ai vu que ça devenait sérieux, je gagnais des contrats publicitaires et ça m’encourageai à poster plus de contenus. Et pour la musique, j’ai toujours aimé la musique mais ce côté peur me faisait dire que ça n’allait pas donner mais grâce à Dieu, tout s’est bien passé », s’est réjouie Rose bonbon.

Pour ce qui est des perspectives, les deux talents, n’en manquent pas. « On va se donner à fond, avec les pub et tout. Comme moi aussi, je suis influente sur les réseaux, ça sera un peu facile pour moi de faire la promotion de notre son. Et on espère qu’avec Doudouni, on aura le trophée de la révélation », a souhaité Rose Bonbon.

Il faut ajouter que « Doudouni » compte plus de 3.000 vidéos TikTok, en deux semaines, ce qui fait de Doudouni le son le plus TikToké au Burkina Faso, des dires de Acee 1er.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

