La Journée mondiale du Pied Bot célébrée au Burkina Faso

La Journée mondiale du Pied Bot a été célébrée au Burkina Faso le mercredi 3 juin 2026. Cette célébration a été pilotée par le Programme Pied Bot Burkina au sein de l’hôpital Schiphra. Le thème retenu pour cette année est « Dépister précocement, Traiter tôt, Marcher libre du pied bot ».

25 enfants complètement guéris par le programme sont venus, accompagnés de leurs parents, pour témoigner de leur gratitude. Pourtant, le traitement est plus facile s’il est administré dès les premiers mois de vie de l’enfant, idéalement entre 0 et 2 ans.

Cependant, en raison des pesanteurs sociales et de l’ignorance, beaucoup de parents restent réticents à l’idée de déclarer cette maladie auprès des spécialistes.

Fort de ce constat, Hope Walks et l’hôpital Schiphra ont signé un partenariat en 2017 pour l’implantation du Programme Pied Bot au Burkina Faso. C’est à travers ce programme que cette journée est commémorée chaque année au Faso. L’édition de 2026 a ainsi été célébrée ce mercredi 3 juin.

L’objectif de cette célébration a été de faire en sorte qu’aucun enfant ne soit paralysé par ce fléau qui, selon le Dr Fayçal Oubda, manager du Programme Pied Bot au Burkina Faso, est facilement guérissable lorsqu’il est pris en charge tôt.

« Le traitement, qui devrait coûter 250 000 F CFA, est rendu gratuit grâce au soutien des partenaires. Il se déroule en deux phases : celle du port du plâtre et celle du port des attelles, qui dure de 4 à 5 ans. À l’issue de cela, l’enfant peut être déclaré guéri », a-t-il expliqué.

Lors de l’événement, les 25 enfants déclarés complètement guéris ont été présentés et ont reçu des attestations. En évoquant les préjugés auxquels ils ont dû faire face, leurs parents n’ont pas manqué de louer ce service.

Judith Ilboudo/Séogo, mère d’une petite fille faisant partie des 25 enfants guéris, a livré un témoignage riche en émotions au regard des discriminations qu’elle a subies avant d’en arriver là.

« Quand j’ai mis au monde mon enfant, mon mari a tout de suite assimilé cette malformation à une malédiction. Il me répétait souvent qu’il s’en foutait et qu’il n’avait pas de moyens, jusqu’à ce qu’on ait cette opportunité.

Arrivés sur place, ils nous ont dit que c’était gratuit. Je vous assure qu’à l’anniversaire des trois ans de notre fille, c’est lui-même qui lui a acheté des chaussures tellement il était content du résultat », a-t-elle témoigné.

Environ 1 000 enfants naissent chaque année avec le pied bot congénital au Burkina Faso. En 9 ans de service, ce programme a pris en charge 2 000 enfants.

Pour le Directeur général de l’hôpital Schiphra Dr Jacob Sawadogo, cela démontre qu’il faut redoubler d’efforts. À ce titre, les responsables du programme ont annoncé l’élargissement des centres de traitement, qui passeront de 8 à 11 centres à travers le pays.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24