Énergie : Deux centrales thermiques de 300 MW bientôt en construction à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso

Serge Pacome ZONGO Envoyer un courriel il y a 2 heures
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Karamoko Jean Marie Traoré, ministre en charge des Affaires étrangères, a reçu en audience un groupe d’investisseurs, ce mercredi 3 juin 2026 à Ouagadougou. La délégation était notamment composée de Hayouba Ouattara, président du Mouvement patriotique Le Faso d’Abord (MPFA-BF), et du Dr Sarvast Rashi, président de Panel Construction Energy (PBCI). 

Le groupe d’investisseurs a indiqué avoir fait part au ministre des Affaires étrangères de sa volonté d’implanter au Burkina Faso deux centrales thermiques. « Il s’agit d’implanter une centrale thermique d’une capacité de 200 Mégawatts (MW) à Ouagadougou et une autre de 100 MW à Bobo-Dioulasso », a précisé le Dr Sarvast Rashi.

Selon lui, le projet est porté par un groupe d’entreprises évoluant dans plusieurs secteurs, notamment l’énergie et la construction. « Nous sommes actuellement au début du processus et nous espérons que les démarches se poursuivront favorablement », a-t-il déclaré.

Dr Sarvast Rashi, président de Panel Construction Energy (PBCI)

Dr Sarvast Rashi s’est également réjoui de pouvoir, avec ses collaborateurs, contribuer aux vastes projets de développement engagés par les plus hautes autorités du Burkina Faso. Il a en outre indiqué que le ministre des Affaires étrangères a salué cette initiative, tout en soulignant la qualité des échanges et l’excellente ambiance qui ont marqué leurs discussions.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

 
     
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Serge Pacome ZONGO

Tambi Serge Pacome ZONGO, journaliste s'intéressant aux questions politiques et de développement durable.

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