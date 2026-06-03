Énergie : Deux centrales thermiques de 300 MW bientôt en construction à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso

Karamoko Jean Marie Traoré, ministre en charge des Affaires étrangères, a reçu en audience un groupe d’investisseurs, ce mercredi 3 juin 2026 à Ouagadougou. La délégation était notamment composée de Hayouba Ouattara, président du Mouvement patriotique Le Faso d’Abord (MPFA-BF), et du Dr Sarvast Rashi, président de Panel Construction Energy (PBCI).

Le groupe d’investisseurs a indiqué avoir fait part au ministre des Affaires étrangères de sa volonté d’implanter au Burkina Faso deux centrales thermiques. « Il s’agit d’implanter une centrale thermique d’une capacité de 200 Mégawatts (MW) à Ouagadougou et une autre de 100 MW à Bobo-Dioulasso », a précisé le Dr Sarvast Rashi.

Selon lui, le projet est porté par un groupe d’entreprises évoluant dans plusieurs secteurs, notamment l’énergie et la construction. « Nous sommes actuellement au début du processus et nous espérons que les démarches se poursuivront favorablement », a-t-il déclaré.

Dr Sarvast Rashi s’est également réjoui de pouvoir, avec ses collaborateurs, contribuer aux vastes projets de développement engagés par les plus hautes autorités du Burkina Faso. Il a en outre indiqué que le ministre des Affaires étrangères a salué cette initiative, tout en soulignant la qualité des échanges et l’excellente ambiance qui ont marqué leurs discussions.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24