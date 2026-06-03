Bénin : Un milliard FCFA débloqué pour renforcer la prise en charge des urgences vitales dans les hôpitaux publics

Le gouvernement béninois a annoncé, ce mercredi 3 juin 2026 en Conseil des ministres, une dotation exceptionnelle d’un milliard de francs CFA destinée aux formations sanitaires publiques.

Cette enveloppe vise à permettre aux hôpitaux de disposer des intrants nécessaires afin d’assurer une prise en charge immédiate des patients dont le pronostic vital est engagé, sans condition préalable de paiement.

Selon le président Romuald Wadagni, cette mesure répond à une volonté de mettre fin aux situations où des familles sont contraintes de rechercher des moyens financiers au moment où une intervention médicale urgente s’impose.

Désormais, sur l’ensemble du territoire national, les structures sanitaires publiques devront être en mesure d’accueillir et de traiter sans délai tout patient en situation critique.

Le gouvernement justifie cette décision par le principe selon lequel aucune vie humaine ne doit être compromise pour des raisons financières. Il réaffirme ainsi son engagement en faveur d’un système de santé plus accessible, plus réactif et davantage centré sur la protection des citoyens dans les situations d’urgence.