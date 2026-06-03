Loumbila : La ferme semencière relancée 18 ans après, grâce à la mise en eau du périmètre irrigué

Après près de deux décennies de fonctionnement limité, la ferme semencière de Loumbila retrouve sa pleine capacité de production. Le ministre d’État chargé de l’Agriculture, accompagné du ministre de l’Économie et du ministre délégué chargé des Ressources halieutiques, a procédé, ce mercredi 3 juin 2026, à la mise en eau du périmètre irrigué de Loumbila destiné à alimenter le site.

Grâce à cette mise en eau, la ferme semencière de Loumbila, en difficulté depuis 18 ans, pourra désormais produire tout au long de l’année. Selon les prévisions, elle sera en mesure de produire 48,5 tonnes de semences de plusieurs spéculations par saison.

Le ministre d’État chargé de l’Agriculture, le commandant Ismaël Sombié, a appelé les bénéficiaires à prendre soin de ces infrastructures réalisées à grands frais par l’État. À cet effet, il a invité les services concernés à mieux organiser les bénéficiaires.

Il a rappelé aux usagers que, depuis 18 ans, ils étaient incapables d’exploiter le site à temps plein. Désormais, toutes les conditions étant réunies pour son exploitation, ils doivent preuve de sérieux afin de ne pas décevoir les autorités.

« En prendre soin, ça ne veut pas dire que chacun vient, il casse une partie parce que l’eau ne rentre pas bien dans sa parcelle, de toute façon, les actes de cette nature seront réprimandés. Et ces gens seront expulsés du site », a-t-il prévenu.

Le ministre de l’Économie, Dr Aboubacar Nacanabo, a salué cette initiative qui, selon lui, permettra de disposer davantage de semences de qualité. « C’est ça la base, si on n’a pas de semences de qualité, on ne peut pas vraiment produire avec de bons rendements », a-t-il soutenu.

Il a ajouté que ce périmètre permettra de produire suffisamment de semences afin de répondre aux besoins des producteurs. « Il s’agit d’un espace de 60 hectares qui doit être parcellé en 240 parcelles exploitées par des coopératives.

Ça va nous permettre véritablement de disponibiliser les semences pour faire en sorte qu’on puisse accompagner efficacement l’offensive agropastorale et halieutique. Parce qu’il faut qu’on ait quelque chose de durable. Que ça ne soit pas des actions ponctuelles », a-t-il relevé.

Au nom des bénéficiaires, Yacouba Tiendrébéogo, producteur semencier, n’a pas caché sa joie de voir le site réaménagé afin de leur permettre de produire tout au long de l’année.

« Nous prenons l’engagement de bien travailler pour que tout le monde sache que l’on n’attendait seulement qu’un coup de pouce. Vraiment on avait du mal à cultiver pendant la saison sèche, c’était seulement pendant la saison des pluies qu’on arrivait vraiment à bien travailler », a-t-il déclaré. Pour rappel, le site est équipé d’une station de pompage comprenant trois motopompes.

W.S

Burkina 24