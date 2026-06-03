72 heures de la santé préventive de la Police nationale : La 3e édition entre réflexions et actions

La 3e édition des 72 heures de la santé préventive de la Police nationale se tient du 3 au 5 juin 2026. La cérémonie marquant l’ouverture officielle des activités de cette édition est intervenue ce mercredi 3 juin 2026 à Ouagadougou.

Pour la troisième fois, la Police nationale, à travers la Direction des services de santé, organise les 72 heures de la santé préventive. Pour l’édition 2026, le thème retenu est : « Gestion et prévention des risques professionnels chez les policiers dans un contexte de défis sécuritaires : défis et stratégies d’adaptation ».

Pour l’inspecteur général Thierry Tuina, Directeur général de la Police nationale (DGPN), cette activité traduit la volonté de placer la santé et le bien-être des policiers au cœur de leur mission de protection des citoyens et de défense du Faso.

Le thème retenu, selon lui, interpelle sur la nécessité de concilier l’exigence de performance opérationnelle avec la préservation de la santé physique et mentale des forces de police. « Notre mission est de protéger, mais nous devons aussi prendre soin de ceux qui nous protègent », a-t-il déclaré.

Le DGPN a également indiqué que le programme conçu pour ces 72 heures permettra d’allier réflexions et actions. Les panels, a-t-il précisé, offriront l’occasion d’échanger sur les meilleures pratiques en matière de santé préventive ainsi que sur les stratégies d’adaptation face aux risques professionnels.

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En parallèle, a-t-il poursuivi, des consultations médicales, psychologiques et ophtalmologiques seront mises à la disposition des participants. Des séances gratuites de dépistage du diabète, de l’hypertension artérielle, des hépatites virales B et C, du VIH/SIDA, du cancer du col de l’utérus et du cancer du sein sont également prévues, de même que des séances de sensibilisation.

Hyacinthe Tamalgo, Directeur général de la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires (CARFO) et parrain de la cérémonie, a indiqué que ces journées offrent une occasion précieuse de sensibiliser, d’informer et de dépister. À cet effet, il a encouragé l’ensemble des participants à profiter pleinement des conférences thématiques, des échanges d’expériences et de toutes les activités inscrites au programme.

Fatoumata Nana, conseillère technique représentant le ministre de la Sécurité, haut patron de la cérémonie, a salué l’initiative de la DGPN, soulignant que la santé préventive constitue un pilier de la résilience des forces de sécurité. « Un policier en bonne santé est un policier plus efficace, plus disponible et plus apte à répondre aux défis sécuritaires auxquels notre pays est confronté », a-t-elle indiqué.

Au regard de cette réalité, elle a réitéré l’engagement du gouvernement, à travers le ministère de la Sécurité, à continuer de soutenir toutes les initiatives visant à renforcer la protection sanitaire et sociale des agents. En marge de la cérémonie officielle d’ouverture, il y a eu une conférence inaugurale suivie d’une visite guidée de stands.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24