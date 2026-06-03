Moyen-Orient : Un mort et 63 blessés après des attaques iraniennes au Koweït

Les tensions entre les États-Unis et l’Iran ont connu une nouvelle escalade dans la nuit de mardi 2 à mercredi 3 juin 2026, avec des frappes croisées et des accusations mutuelles de violation du cessez-le-feu en vigueur. Un premier bilan humain est enregistré dans le Golfe depuis la fin officielle des hostilités, rapporte La Presse Ca.

Au Koweït, une attaque de drones attribuée à l’Iran a visé plusieurs infrastructures, notamment un terminal aéroportuaire, faisant un mort et 63 blessés, selon les autorités locales. Le trafic aérien a été temporairement suspendu à l’aéroport international du pays, tandis que l’armée koweïtienne a dénoncé une « agression criminelle ».

Les Gardiens de la Révolution iraniens ont revendiqué ces frappes, affirmant agir en représailles à des attaques américaines contre un pétrolier iranien et une installation stratégique dans la région.

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a réagi en estimant que l’Iran « joue avec le feu », tout en mettant en garde contre une reprise d’opérations militaires de grande ampleur.

Reprise des hostilités dans le Golfe

Selon le Commandement central américain (CENTCOM), plusieurs missiles auraient été tirés vers le Koweït et Bahreïn dans la même nuit. En réponse, l’armée américaine a mené des frappes ciblées sur l’île iranienne de Qeshm, visant notamment des infrastructures de communication, selon des sources militaires.

Téhéran affirme avoir riposté en ciblant un navire lié aux États-Unis et à Israël, ainsi que des installations militaires dans la région, dont une base aérienne au Koweït et des positions navales à Bahreïn.

L’Iran accuse ses adversaires de mener des actions hostiles via les pays du Golfe, justifiant ses attaques par une logique de représailles. Le conseiller militaire du guide suprême iranien, Mohsen Rezaï, a promis une intensification des ripostes. « À chaque agression répondra un déluge de missiles et de drones », a-t-il averti.

Une situation diplomatique toujours bloquée

Sur le plan diplomatique, les discussions entre Washington et Téhéran restent incertaines. Des divergences persistent sur la question du nucléaire et sur les conditions d’un éventuel accord global.

Le président américain Donald Trump a assuré que les négociations se poursuivent malgré les tensions, tandis que l’Iran conditionne tout progrès à des exigences régionales, notamment liées au conflit au Liban.