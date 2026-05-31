Moyen-Orient : Donald Trump affirme que l’Iran renonce à l’arme nucléaire

Les négociations entre les États-Unis et l’Iran connaissent un nouveau rebondissement. Selon plusieurs médias américains, le président Donald Trump a transmis à Téhéran une version durcie de la proposition d’accord actuellement en discussion, alors qu’un rapprochement semblait se dessiner ces derniers jours.

D’après le New York Times, qui cite des responsables informés des tractations, la nouvelle proposition américaine comporte des exigences plus strictes que celles figurant dans le projet initial soumis aux autorités iraniennes.

Cette initiative intervient dans un contexte de fortes tensions régionales, alors que les efforts diplomatiques se poursuivent pour éviter une nouvelle escalade au Moyen-Orient et parvenir à un accord durable sur le programme nucléaire iranien.

Lors d’un entretien accordé à la chaîne Fox News, Donald Trump a affirmé avoir reçu de la part de l’Iran des assurances concernant l’abandon de toute ambition nucléaire militaire.

« La seule garantie que je dois avoir, c’est qu’il n’y aura pas d’armes nucléaires. Ils ont accepté cela », a déclaré le président américain dans une interview enregistrée plus tôt dans la semaine et diffusée samedi 30 mai 2026.

Selon lui, Téhéran se serait engagé à ne pas développer ni acquérir l’arme atomique, un point considéré par Washington comme une condition indispensable à toute normalisation des relations entre les deux pays.

Aucune réaction officielle des autorités iraniennes n’avait toutefois été rapportée au moment de la diffusion de ces déclarations. Les discussions se poursuivent donc dans un climat mêlant prudence diplomatique et espoir d’un compromis susceptible de réduire les tensions dans la région.

L’évolution de ces négociations est suivie de près par la communauté internationale, qui considère le dossier nucléaire iranien comme l’un des principaux enjeux de sécurité au Moyen-Orient.