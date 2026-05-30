Burkina Faso : La caisse populaire Song-Taaba tient une AG pour se conformer à la nouvelle réglementation

Abdallah Siba Envoyer un courriel il y a 3 minutes
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Ce samedi 30 mai 2026 à Ouagadougou, la caisse populaire Song-Taaba a tenu une  Assemblée générale couplée (extraordinaire et ordinaire). Cette double assemblée a été marquée par des changements statutaires majeurs et l’annonce d’un bilan financier positif. 

Noé Nana, président du conseil d’administration (PCA) de la caisse populaire Song-Taaba, est revenu sur les raisons de cette convocation.

« Nous sommes dans un espace communautaire et des terres nationales. Face aux différents changements, nous avons trouvé nécessaire de nous conformer à la nouvelle réglementation afin d’être encore plus efficaces, servir notre clientèle et de renforcer la confiance mutuelle avec nos opérateurs », a-t-il expliqué

Noé Nana, président du conseil d’administration de caisse populaire Song-Taaba 

Oumarou Yaro, secrétaire général du comité de relecture des textes de la caisse Song-Taaba, a détaillé les révisions apportées. Selon lui, l’institution n’a fait que se plier à une obligation légale issue de la nouvelle loi votée par l’Assemblée législative du peuple, applicable à l’ensemble des institutions de microfinance du Burkina Faso.

Parmi les évolutions majeures, il y a entre autres « le changement de statut juridique c’est-à-dire la caisse devient une société coopérative ; le renforcement du pouvoir des membres ; la consolidation des fonds propres ; la modernisation de la gouvernance ». 

Oumarou Yaro

Le Sg du comité de relecture des textes de la caisse Song-Taaba a tenu à rassurer que « ce changement n’est lié à aucun incident particulier. La loi a une portée générale, elle s’applique à tout le monde. Et Song-Taaba donne l’exemple », a indiqué Oumarou Yaro.

Au-delà des aspects réglementaires, cette AG a aussi été l’occasion pour le PCA de Song-Taaba de tirer un bilan positif de ses cinq années à la tête de la caisse. « Le bilan clos au 31 décembre 2025 affiche un résultat net égalé soit du milliard de francs CFA », a salué Noé Nana.

Plus de 300 membres de la caisse participent à cette AG

Pendant son mandat, Noé Nana dit avoir mis l’accent sur la digitalisation, le renforcement des partenariats institutionnels et la modernisation des outils de microfinance. Arrivé en fin de mandat, la caisse populaire Song-Taaba aura un nouveau patron à l’issue de cette Assemblée Générale.

 
     
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