Football féminin: L’US Forces armées (USFA) signe le doublé en remportant la Coupe du Faso

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L'USFA se succède à elle-même au palmarès de la Coupe du Faso 2026.

L’union sportive des forces armées (USFA) confirme sa domination sur le football burkinabè. Opposé à Étincelles FC le vendredi 29 mai 2026 en finale de la Coupe du Faso dame, l’équipe militaire s’est imposée à l’issue de la séance des tirs au but (5-4).

Fraichement couronné championne du Burkina Faso avec son 10e titre, l’US Forces armées (USFA) visait le doublé. Chose faite. Face à Étincelles FC, troisième du championnat national, l’équipe militaire a dû attendre la séance des tirs au but pour remporter le trophée de la Coupe du Faso qu’elle détenait d’ailleurs.

Lire aussi👉🏿 L’USFA reçoit son trophée de championne du Burkina Faso

L’équipe victorieuse repart avec la somme de 10 million de francs CFA tandis que Étincelles FC, entraînées par Pascal Sawadogo repart avec 7,5 millions de francs CFA. ASAF est troisième au classement de la Coupe du Faso dame et repart avec 5 millions de Francs CFA après sa victoire contre l’AS Douanes.

 

 
     
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