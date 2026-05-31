Sécurité et santé au travail : La CNSS forme des professionnels de médias

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) a organisé, le vendredi 29 mai 2026 à Loumbila, une session de formation au profit des professionnels des médias. Cette rencontre s’est tenue dans le cadre de la célébration de la Journée Mondiale de la Sécurité Santé au Travail et de la Journée Africaine de Prévention des Risques Professionnels.

L’objectif principal de cet atelier était d’outiller les journalistes, reporters et communicateurs sur les enjeux de la sécurité et de la santé au travail (SST).

La formation s’est articulée autour de trois modules essentiels : le rôle de la CNSS dans la prévention, le cadre juridique et réglementaire, et enfin, l’identification des facteurs de risques en milieu professionnel, qu’ils soient physiques, psychosociaux ou organisationnels.

Selon Sawadogo François d’Assise, Directeur de la prévention, de l’action sanitaire et sociale à la CNSS, cette initiative répond à un besoin de vulgarisation de la prévention des risques.

« Notre désir est d’outiller les professionnels des médias sur la sécurité et la santé au travail, et de rappeler le rôle combien important de la CNSS en matière de prévention des risques professionnels. Nous sommes dans un environnement où les travailleurs sont exposés à beaucoup de risques de divers ordres », a-t-il déclaré.

L’enjeu pour la CNSS est de transformer des informations techniques complexes en messages accessibles au grand public. Les médias, par leur capacité de diffusion à travers la presse traditionnelle, les réseaux sociaux et les podcasts, occupent une place stratégique pour sensibiliser à la fois les employeurs et les employés.

Au-delà de cette journée de formation, la CNSS sollicite un accompagnement constant des hommes et des femmes de médias. M. Sawadogo a précisé les attentes de l’institution. « Ce que nous attendons véritablement, c’est l’accompagnement de l’ensemble des hommes et des femmes de médias en termes de renforcement de la communication, d’information et d’éducation de l’ensemble des travailleurs et également l’ensemble des employeurs », a-t-il expliqué.

Il a insisté sur le fait que les employeurs restent les premiers responsables de la sécurité au sein des entreprises. Par conséquent, le rôle des médias est perçu comme essentiel pour rappeler régulièrement les conséquences irréversibles des accidents du travail et des maladies professionnelles.

En participant à cette session, les professionnels des médias présents à l’hôtel Dunia de Loumbila ont pu renforcer leurs connaissances. Ils sont désormais mieux préparés à servir de relais pour la diffusion des bonnes pratiques et à contribuer à l’ancrage d’une véritable culture de prévention au sein des entreprises et à l’échelle nationale.

Akim KY

Burkina 24