Musique burkinabè : Caromé signe son grand retour avec l’album « Yiélou »

Après plusieurs années d’absence sur la scène musicale, la chanteuse tradi-moderne d’expression dagara Caroline Somé, plus connue sous le nom de scène Caromé, effectue son grand retour avec un nouvel album intitulé Yiélou. L’œuvre a été officiellement présentée au public lors d’une cérémonie de dédicace organisée le samedi 30 mai 2026 à Ouagadougou.

Signifiant « chant » ou « chanson » en langue dagara, Yiélou est une œuvre de quinze titres qui puise dans les valeurs culturelles, les réalités sociales et les expériences personnelles de l’artiste. Gardienne d’un patrimoine musical hérité des rythmes du balafon et du kuor, Caromé propose un album qui conjugue sonorités traditionnelles et influences contemporaines.

Pour l’artiste, ce projet ne vise pas à révolutionner la musique burkinabè, mais plutôt à apporter une nouvelle dimension à son parcours artistique.

« C’est un album qui parle beaucoup plus de mon vécu, de mes expériences. C’est un peu ma vie que je retransmets à travers ces chansons », a-t-elle expliqué. Elle qualifie d’ailleurs Yiélou d’album autobiographique.

À travers ses quinze compositions, Caromé aborde des thèmes variés tels que la cohésion sociale, l’amitié, la famille, la persévérance, le couple, la place de la femme dans la société ou encore le deuil. Le titre éponyme Yiélou lance un appel au vivre-ensemble et à la préservation des valeurs culturelles.

D’autres morceaux comme 08 Mars, en featuring avec Nina Méda, rendent hommage au courage des femmes, tandis que Saw Yaw-Orou invite à la persévérance face aux difficultés de la vie.

L’album fait également la part belle aux collaborations artistiques. Parmi elles, figure le titre Gandaa, réalisé avec le rappeur Chrix Bravo.

Pour ce dernier, cette collaboration a également été l’occasion d’apporter une touche moderne à l’univers traditionnel de Caromé. L’artiste, qui évolue dans un registre mêlant rap et influences amapiano, explique avoir souhaité contribuer à la valorisation des rythmes locaux afin de les rendre accessibles à un public plus large, y compris au-delà des barrières linguistiques.

Consciente de la concurrence sur le marché musical, Caromé et son équipe misent sur une vaste campagne de promotion. Des tournées, concerts, passages médiatiques et actions de diffusion sont prévus afin de faire voyager l’album aussi bien au Burkina Faso qu’au-delà des frontières, notamment dans les pays où vivent d’importantes communautés dagara comme le Ghana.

Avec Yiélou, Caromé signe ainsi un retour marqué par la transmission culturelle, la mémoire collective et l’expression d’un vécu personnel, tout en affirmant sa volonté de porter la musique dagara sur de nouvelles scènes.

Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24