Bénin : Le Capitaine Elvire Toupé nommée aide de camp du président Romuald Wadagni

Le président béninois Romuald Wadagni a nommé le capitaine Elvire Toupé au poste d’aide de camp de la présidence de la République, une première dans l’histoire institutionnelle du Bénin, rapporte le média la Nation.

Cette désignation historique place désormais une femme au cœur du dispositif rapproché de sécurité présidentielle.

Née le 21 juillet 1990 à Porto-Novo, le Capitaine Elvire Toupé s’est illustrée par un parcours marqué par la discipline militaire et l’excellence académique. Elle appartient à la toute première promotion des Enfants de troupe du Lycée militaire des jeunes filles Général Mathieu Kérékou de Natitingou.

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Après sa formation à l’École nationale des officiers de Toffo entre 2012 et 2014, elle obtient son diplôme de chef de section d’infanterie. Titulaire également d’une licence en imagerie médicale, elle exercera un temps dans ce domaine avant de revenir pleinement à sa carrière militaire.

Promue capitaine en 2021, elle est aujourd’hui considérée comme l’officier féminin le plus gradé de l’infanterie béninoise.

Son expérience professionnelle dépasse également le cadre national. Formée au Caribbean Institute for Professional Military Education en Jamaïque, elle a servi au sein de la MINUSMA comme conseillère genre militaire entre 2017 et 2018.

Bilingue français-anglais, elle avait rejoint la Garde républicaine en 2022, où elle occupait jusque-là les fonctions de responsable de la sécurité de la Cour des comptes.

Par cette nomination, le président Romuald Wadagni semble vouloir promouvoir une gouvernance axée sur la compétence, l’excellence et l’accès des femmes aux responsabilités stratégiques au sommet de l’État.