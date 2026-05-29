Révolution progressiste populaire (RPP) : Les populations de Saaba s’approprient le contenu du Manifeste

La Délégation spéciale de la commune de Saaba, en collaboration avec la coordination de la veille citoyenne de Saaba, a organisé une conférence publique formative sur la Révolution progressiste populaire (RPP) au profit des populations de ladite commune. La cérémonie officielle d’ouverture est intervenue ce vendredi 29 mai 2026 à Saaba, à Ouagadougou.

Selon Patric Gampéné, chargé de mission à la Présidence du Faso pour le compte de la région du Kadiogo, cette conférence publique sur la Révolution progressiste populaire (RPP) et plus particulièrement sur l’appropriation du contenu du manifeste de la Révolution revêt un caractère important.

Elle contribuera, a-t-il expliqué, à faire savoir aux populations de la commune de Saaba l’ambition du Burkina Faso sous le leadership du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré.

L’ouverture officielle des travaux de cette conférence a été marquée par la remise symbolique de manifestes de la Révolution aux représentants coutumier et religieux de Saaba. Pour Patric Gampéné, c’est toute une symbolique qui se cache derrière ce geste.

« La symbolique de l’action de remise des manifestes de la RPP au représentant coutumier, au représentant religieux répond en fait à un souci d’appel à la cohésion. Nous sommes tous des enfants de ce Burkina Faso.

C’est parce que le Burkina existe que nous avons la latitude de pratiquer nos religions et nos coutumes. C’est parce que le Burkina existe que nous avons la latitude de pratiquer des activités. C’est parce que le Burkina est un et indivisible que nous devons donc nous lever, main dans la main et nous battre pour que ce Burkina demeure exactement ce que nous voulons », a-t-il fait comprendre.

Pour Lassané Sawadogo, l’un des conférenciers, il s’agira d’éclairer les populations sur le contenu du manifeste, notamment sur leur rôle et leur devoir en tant que populations pour la consolidation de la paix, de la cohésion sociale, du vivre ensemble et sur la vision du chef de l’Etat à bâtir un meilleur Burkina Faso.

« Nous sommes là pour donner aussi notre manière de voir et comment nous pouvons accompagner l’Etat burkinabè dans la réussite de la révolution », a-t-il déclaré.

Adolphe Athanase Thiombiano, préfet-Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Saaba, est revenu sur l’objectif de cette initiative.

L’objectif de cet exercice, dit-il, c’est de vulgariser, de faire connaître le manifeste aux populations à travers les leaders de communautés ; parce que nous avons la communauté musulmane qui est représentée, nous avons la communauté protestante qui est présente, nous avons la communauté catholique et nous avons également les coutumiers qui sont présents.

« Donc l’idée, c’est véritablement leur faire connaître le contenu du manifeste qui décline la vision du camarade Ibrahim Traoré », a-t-il affirmé.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24