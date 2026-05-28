Mali : Deux jeunes à moto ont tenté de forcer des checkpoints

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Forces armées maliennes (FAMa)
Forces armées maliennes (FAMa)

L’État-Major Général des Armées du Mali informe l’opinion que dans la matinée de ce 28 mai 2026, vers 5h30, un binôme (deux jeunes) à moto venant du côté du pont des martyrs a forcé un premier checkpoint devant l’ORTM.

N’ayant pas obtempéré aux tirs de sommation du deuxième Checkpoint, des tirs de sauvegarde des agents en poste ont été conduits.

Le binôme a été atteint et vite transporté à l’hôpital mais ils n’ont pas survécus aux blessures. Les enquêtes sont en cours.

Lire aussi👉🏿Sécurité au Mali : L’armée révèle l’échec d’un complot d’envergure

 
     
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