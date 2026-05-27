Tabaski 2026 à Kaya : Appel fort à l’unité et à la paix pour le Burkina Faso

Kaya, dans la région des Koulsé, s’est réveillée ce mercredi 27 mai 2026 au rythme des takbir. Sur l’espace du défilé, la communauté musulmane s’est fortement mobilisée pour célébrer l’Aïd el-Kébir, dans un contexte national marqué par des défis sécuritaires et sociaux. Cette année encore, la fête du sacrifice a revêtu une portée symbolique particulière, empreinte de recueillement et d’espérance.

Dès les premières heures de la matinée, des centaines de fidèles, vêtus de leurs plus beaux boubous, ont afflué vers le site de prière.

Hommes, femmes et enfants ont uni leurs voix et leurs gestes dans un même élan de foi pour accomplir la grande prière de la Tabaski.

L’office religieux a été dirigé par l’imam Salif Ouédraogo. Dans son sermon, il a rappelé que la fête du sacrifice dépasse le simple cadre rituel pour s’inscrire comme un appel profond à la responsabilité individuelle et collective. « Le vrai sacrifice, a-t-il souligné, est celui que nous consentons pour notre pays », insistant sur le lien entre foi et engagement citoyen.

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L’imam a également exhorté les fidèles à renforcer l’unité nationale, appelant civils et autorités à placer l’intérêt général au-dessus des considérations personnelles, politiques ou communautaires. Dans un moment de grande ferveur, il a élevé des prières pour un retour durable de la paix sur l’ensemble du territoire et pour que Dieu accorde « force et courage aux autorités dans l’accomplissement de leur mission ».

La présence des autorités administratives et coutumières a renforcé le caractère solennel de cette célébration, illustrant l’importance du vivre-ensemble. Au-delà des différences, cette journée de prière a rappelé que la cohésion sociale demeure un pilier essentiel pour la reconstruction et la stabilité du Burkina Faso.

Bassirou BANDE

Pour Burkina 24