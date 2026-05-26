Commune de Nanoro : L’ONG Res Publica et les populations ont rénové la digue de Nazoanga

Le mardi 26 mai 2026, les habitants de Nazoanga, dans la commune de Nanoro, ont organisé une cérémonie de reconnaissance pour remercier l’ONG Res Publica. Entièrement réhabilitée grâce à un partenariat entre l’organisation et la communauté locale, leur digue sécurise désormais un axe de circulation stratégique. Cette réalisation s’inscrit parmi les multiples actions menées par Res Publica en 25 ans de présence au service du développement à Nanoro, Soaw et Pella.

Construite il y a 25 ans, la digue de Nazoanga s’était fortement dégradée au fil du temps. Pendant l’hivernage, les crues submergeaient l’ouvrage, isolant le village et entraînant des accidents mortels ainsi que d’importantes difficultés d’accès aux centres de santé et aux marchés.

Face à cette situation, les habitants ont sollicité l’intervention de l’ONG Res Publica. Les travaux de réfection technique complète, lancés le 16 mars 2026, sont achevés avec succès. Le coût global de l’infrastructure s’élève à plus de 40 millions de francs CFA.

La population de Nazoanga a organisé cette journée pour exprimer sa reconnaissance et marquer l’ouverture officielle du passage. L’événement a réuni les responsables de l’ONG, les autorités administratives et les chefs traditionnels.

Françoise Perrin, présidente de l’ONG Res Publica, a rappelé les conditions initiales lors de son arrivée dans la zone. « Il n’y avait, bien entendu, aucune digue. Des gens mouraient ici parce que, pendant la saison des pluies, ils ne pouvaient pas traverser pour aller se faire soigner à Nanoro », se rappelle-t-elle. Elle a salué l’implication des habitants qui a permis de finaliser le chantier avant les prochaines pluies.

Res Publica a pris en charge plus de 95 % du financement, tandis que la communauté a fourni entre 7 et 8 % sous forme de contribution financière et de main-d’œuvre. Selon Salam Ouédraogo, directeur exécutif de l’ONG Res Publica, les expressions de gratitude de la population confirment la pertinence de l’action menée.

« On a le sentiment d’avoir apporté une solution à un besoin réel qu’avait la population, parce que, vraiment, cette digue était fortement endommagée, avec des risques d’accidents énormes», a-t-il indiqué. Il a également rappelé que malgré des revenus modestes en zone rurale, l’effort consenti par les habitants témoigne de leur volonté d’être acteurs de leur propre développement.

Pour les autorités de la commune, la fin des travaux représente un soulagement pour le développement local. Nourou Guiguemdé, président de la Délégation Spéciale (PDS) de Nanoro, a précisé l’impact de la dégradation passée.

« En saison des pluies, Nazoanga était pratiquement coupé du reste de la commune, ce qui bloquait les activités économiques, empêchait les enfants d’aller à l’école et rendait l’accès aux soins de santé très difficile », a-t-il dit.

Les bénéficiaires de l’ouvrage s’organisent désormais pour garantir la durabilité du passage. Étienne Kafando, représentant du chef de Nanoro, a invité les habitants à la responsabilité collective.

« Les fils et filles de cette région ont intérêt à resserrer les coudes et à se tenir la main pour faire agir la solidarité afin que le village puisse aller encore de l’avant », a-t-il exprimé.

De son côté, Alain Konkobo a exprimé sa profonde gratitude envers l’ONG Res Publica pour la réhabilitation de cet axe stratégique autrefois impraticable en hivernage.

Face à ce succès communautaire, il exhorte désormais la population à la prudence routière et à la responsabilité collective. « Il faut bien entretenir la voie, de tout faire vraiment de circuler doucement pour éviter des accidents », a-t-il fait entendre.

La rénovation de cette infrastructure s’inscrit parmi les multiples réalisations de l’ONG Res Publica, marquant ainsi ses 25 ans de présence au service du développement dans les communes de Nanoro, Soaw et Pella. Rien que pour le village de Nazoanga, l’organisation a normalisé le CSPS en y construisant un dispensaire, une maternité, des dépôts de médicaments et des logements, et y a également réalisé une école maternelle et bien d’autres.

À l’échelle des trois communes d’intervention, l’action globale de Res Publica comprend la réalisation de plusieurs écoles et centres de santé, l’aménagement de forages, le soutien à des groupements féminins, ainsi que l’accès à la culture via une médiathèque et des bibliothèques villageoises…

Akim KY

Burkina 24