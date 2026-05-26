Tabaski 2026 à Ouagadougou : Entre flambée des prix et espoir des vendeurs, le marché de Tanghin reprend vie

À quelques jours de la Tabaski, le marché de bétail de Tanghin à Ouagadougou retrouve progressivement son effervescence. Une équipe de Burkina 24 s’est rendue le lundi 25 mai 2026 sur place pour prendre le pouls des préparatifs. Entre bêlements de moutons, négociations serrées et allées remplies d’acheteurs venus repérer la « bonne affaire », vendeurs et clients tentent chacun de tirer leur épingle du jeu dans un contexte économique encore tendu.

Sur le site, les prix varient considérablement selon la taille, la race et l’état de l’animal. Il faut compter entre 125 000 FCFA et 300 000 FCFA pour repartir avec un mouton. Une fourchette qui suscite de nombreuses réactions chez les acheteurs, mais que plusieurs vendeurs tentent également de justifier.

Sous un hangar improvisé, le vendeur Abdoul Fatass Dabo observe avec optimisme le retour progressif des clients. Même constat pour Ouédraogo Signonguin, qui note toutefois une baisse d’affluence par rapport aux années précédentes. « Ce n’est pas comme avant. Mais on ne se plaint pas. On espère que les clients vont venir davantage dans les prochains jours », confie-t-il.

Plusieurs commerçants expliquent cette hausse des prix par l’augmentation du coût de l’entretien des animaux. Entre l’alimentation, les soins et les différentes charges liées à l’élevage, les dépenses ont fortement augmenté cette année. « Nourrir les moutons coûte très cher maintenant. Nous aussi, on ne peut pas vendre à perte », laisse entendre plusieurs vendeurs rencontrés sur place.

Pour d’autres vendeurs, la situation est encore plus compliquée. Abdoul Fatao, spécialisé dans la vente de moutons destinés habituellement à l’extérieur du pays, affirme que les restrictions sur l’exportation du bétail ont fortement impacté leurs activités cette année.

« Nous, on avait l’habitude de vendre hors du pays. Avec les interdictions, ça a vraiment cassé le marché pour nous », regrette-t-il.

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Au niveau du rond-point de Tanghin, Séverin Tiendrébéogo garde malgré tout espoir. Même s’il estime que les acheteurs tardent encore à venir massivement, il croit à une amélioration à l’approche de la fête. « Pour le moment, ce n’est pas encore ça, mais souvent les derniers jours sont les meilleurs », lance-t-il.

Du côté des acheteurs, les avis divergent également. Venue pour la deuxième fois au marché, Jumelles Cosmétiques peine à cacher son découragement face aux prix affichés. « Je suis venue hier, je n’ai pas pu acheter. Je suis revenue aujourd’hui, mais c’est toujours cher », explique-t-elle.

Elle confie avoir espéré que les prix seraient plus abordables cette année, notamment avec les restrictions liées à l’exportation du bétail.

À l’inverse, Abdoulaye Ouédraogo relativise la situation. Pour lui, chacun peut trouver un mouton adapté à ses moyens. « Le plus important, c’est le sacrifice. Que le mouton soit petit ou gros, chacun fait selon ses capacités », estime-t-il.

Entre prudence des acheteurs, hausse des coûts d’entretien et attentes des vendeurs, le marché de bétail de Tanghin vit donc au rythme des préparatifs de la Tabaski. Et comme chaque année, beaucoup misent sur les derniers jours avant la fête pour voir les affaires véritablement décoller.

Aurelle KIENDREBEBEOGO, Sali OUATTARA et Bassirou BANDE

Burkina 24