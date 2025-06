Tabaski 2025 : Forte affluence et prix contrastés au marché de bétail de Tanghin

publicite

À l’approche de l’Aïd Al-Adha ou AÏd El Kebir encore appelée Tabaski, le marché de bétail de Tanghin à Ouagadougou vibre au rythme des préparatifs. Le mercredi 4 juin 2025, une équipe de Burkina 24 s’est rendue sur les lieux pour recueillir les impressions des vendeurs et des acheteurs de mouton, alors que les étals regorgent de bétail et que l’effervescence monte.

Considérée comme l’une des plus grandes fêtes en Islam, l’Aïd Al-Adha est bien plus qu’un événement religieux. C’est un moment de communion familiale, de partage et de solidarité, notamment envers les plus démunis. Comme chaque année, le marché de bétail de Tanghin devient un carrefour de négociations et d’échanges.

Un marché animé et des vendeurs optimistes

Le Président des vendeurs de bétail au marché de Tanghin, Yacouba Sawadogo, se dit satisfait de l’affluence et du niveau des ventes cette année.« Nous avons plusieurs bêtes à proposer, de différentes tailles et valeurs.

Il y en a pour tous les goûts : des moutons de taille moyenne aux gros béliers. Les prix varient entre 100 000 et 450 000 FCFA, voire plus. Nous espérons que chacun pourra trouver un mouton pour célébrer dignement cette grande fête », a-t-il confié avec optimisme.

Des acheteurs aux avis partagés sur les prix

Du côté des acheteurs, les impressions sont plus mitigées. Faïsal Tapsoba, venu acquérir deux moutons, constate une hausse significative des prix. « Si on compare avec les années précédentes, il y a une augmentation d’au moins 20 000 FCFA. J’ai payé mes deux moutons à 204 000 FCFA. Autrefois, on allait dans d’autres régions pour trouver de meilleurs prix, mais avec la situation actuelle du pays, ce n’est plus aussi facile », déplore-t-il.

Cependant, d’autres acheteurs trouvent les prix accessibles. C’est le cas de Hassane Ouédraogo, chef d’entreprise dans le secteur des télécommunications, qui s’est dit agréablement surpris. « Je suis venu pour acheter un seul bélier, mais les prix étaient abordables. Finalement, j’ai pris trois moutons » a-t-il déclaré.

Animé par un esprit de générosité, il a tenu à lancer un appel à toutes les couches sociales. « J’invite tous ceux qui en ont les moyens à faire un geste envers les plus vulnérables. Le véritable sens de l’Aïd al-Adha, c’est le partage, la cohésion sociale et le vivre-ensemble. Que chacun puisse offrir un mouton à sa famille ou à ceux qui en ont besoin » a-t-il dit.

À quelques jours de la Tabaski, l’ambiance au marché de Tanghin reflète à la fois les défis économiques actuels et la richesse des valeurs humaines qui entourent cette importante célébration.

Djamila WOMBO & Aurelle KIENDREBEOGO (Stagiaires)

