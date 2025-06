3e édition des Rencontres de Créations Audiovisuelles (RCA), un pas résilient vers l’établissement de Koupéla comme pôle cinématographique

publicite

La 3e édition des Rencontres de Créations Audiovisuelles (RCA), qui s’est déroulée du 24 au 30 mai 2024 à Koupéla, s’est achevée sur une note de satisfaction. Elle marque une avancée significative dans l’ambition de l’Association Cinéma et Développement Local (ACDL) de transformer la région du Centre-Est en un centre cinématographique dynamique. D’ailleurs, l’édition de cette année s’est distinguée par ses innovations et sa résilience.

Le lancement officiel de la 3e édition des Rencontres de Créations Audiovisuelles (RCA), le 26 mai au Centre Zackarie Nikiéma de Koupéla, a été présidé par Moctar Ilboudo, Haut-Commissaire de la province du Kouritenga, qui a souligné l’importance et la nécessité d’organiser un festival de cinéma dans la province.

Aussi, Moumouni Sagnon, Président de la Délégation Spéciale de la ville de Koupéla, a exprimé la fierté de sa ville d’accueillir un tel événement. Juliette Jeannine Wango, Coordonnatrice déléguée des RCA, a présenté la vision du festival, insistant sur son rôle dans la découverte de talents et l’éducation à l’image.

Les formations demeurent une pierre angulaire des RCA, ont permis à 45 jeunes participants d’acquérir des compétences essentielles en jeu d’acteur, image et son, maquillage, ainsi qu’en écriture et réalisation. Cet engagement à cultiver les talents locaux est essentiel pour l’avenir cinématographique de la localité.

L’innovation la plus saluée de cette édition a été la compétition RCA Ciné Junior, une plateforme pour les courts métrages de réalisateurs émergents. Sur 37 soumissions provenant de 10 pays, six films ont été retenus pour la compétition, et c’est « LA DANCE DES IN TAWARI, LES INVULNERABLES » du Niger qui a remporté le premier prix. Cette initiative, comme l’a souligné Juliette Jeannine Woango, renforce davantage le caractère professionnel des RCA ».

Les projections publiques ont captivé le public, présentant une sélection variée de films burkinabè. Les participants ont également bénéficié de master classes enrichissantes avec des figures emblématiques du cinéma comme Hyppolyte Wangrawa, Gustave Sorgho et la renommée Aminata Diallo-Glez, qui ont partagé leurs expériences inestimables.

En faisant le bilan de l’édition, Juliette Jeannine Wango a déclaré que «chaque édition est un pas vers nos objectifs ». Tout en reconnaissant que « plusieurs activités restent en suspens et que d’autres restent à être améliorées, elle s’est montrée optimiste pour les éditions futures, qui viseront à mieux développer cette section de compétition et offrir plus d’opportunités à plus de jeunes de la province du Kouritenga.

La 3e édition des RCA a démontré l’importance croissante du festival pour la province et la région. Alors que le rideau tombe sur cette édition, les initiateurs lance un appel à une collaboration renforcée pour établir fermement Koupéla comme une véritable destination cinématographique.

Akim KY

Burkina 24