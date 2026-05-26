Mondial 2026 : Le Mexique se dit prêt à accueillir l’équipe iranienne

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a déclaré que son pays serait disposé à accueillir l’équipe nationale iranienne de football pendant le mondial.

Claudia Sheinbaum, la présidente mexicaine, s’est exprimée lors de sa conférence de presse matinale à Mexico la capitale, déclarant que son pays n’avait « aucun problème » à permettre à l’équipe iranienne de rester dans le pays après que les États-Unis se sont opposés à ce que les joueurs y établissent leur camp d’entraînement.

« Les États-Unis ne veulent pas que l’équipe nationale iranienne passe la nuit sur leur territoire. Ils nous ont demandé si, dans la mesure où ils devaient disputer leurs trois matchs là-bas, ils pourraient passer la nuit au Mexique. Et nous avons répondu oui, sans problème.

Cela ne nous pose aucun problème », a déclaré Claudia Sheinbaum, présidente du Mexique, ajoutant que les responsables iraniens envisageaient d’utiliser la ville frontalière de Tijuana, au nord, comme camp de base de l’équipe pendant le tournoi. « Ils envisagent de s’installer à Tijuana afin de pouvoir y passer la nuit et se rendre aux matchs qu’ils disputeront aux États-Unis », a-t-elle déclaré.

Initialement, l’équipe nationale de l’Iran avait prévu de s’entraîner à Tucson, en Arizona. L’option du Mexique apparaît alors comme la solution idoine face à l’incertitude liée à la guerre au Moyen-Orient et aux préoccupations en matière de sécurité.