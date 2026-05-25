Communiqué | ATAD Burkina﻿ lance un avis de demande de prix pour l’acquisition de troupeaux d’ovins naisseurs et d’aliment pour bétail

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ATAD Burkina informe les prestataires qualifiés du lancement d’un avis de demande de prix pour acquisition de troupeaux d’ovins naisseurs et d’aliment pour bétail pour Appuie à la Récapitalisation de 1000 ménages PDI et Hôtes dans les communes de Kongoussi et de Boulsa.

Le présent avis entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet intitulé « Renforcement de la résilience et de la cohésion sociale des populations affectées par les crises et les effets du changement climatique dans la région du Centre-Nord ».

🚨 RENSEIGNEMENTS
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus au siège de ATAD sis au secteur n04 de Kaya,
Tél. 24 45 03 84
 
     
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