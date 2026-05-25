Communiqué | ATAD Burkina﻿ lance un avis de demande de prix pour l’acquisition de troupeaux d’ovins naisseurs et d’aliment pour bétail

ATAD Burkina informe les prestataires qualifiés du lancement d’un avis de demande de prix pour acquisition de troupeaux d’ovins naisseurs et d’aliment pour bétail pour Appuie à la Récapitalisation de 1000 ménages PDI et Hôtes dans les communes de Kongoussi et de Boulsa.

Le présent avis entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet intitulé « Renforcement de la résilience et de la cohésion sociale des populations affectées par les crises et les effets du changement climatique dans la région du Centre-Nord ».

RENSEIGNEMENTS

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus au siège de ATAD sis au secteur n04 de Kaya,

Tél. 24 45 03 84