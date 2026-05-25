Éducation dans l’Oudalan : Le mérite scolaire et la culture célébrés au CEG d’Essakane

Le samedi 23 mai 2026, le Collège d’enseignement général (CEG) d’Essakane, situé dans la commune de Gorom-Gorom, a organisé une journée combinant la célébration de l’excellence scolaire, des activités culturelles et la finale de la Coupe du Directeur. Cette manifestation avait pour objectifs de récompenser les élèves les plus méritants et de promouvoir la cohésion sociale par le biais du sport et des arts.

La cérémonie a rassemblé de nombreuses personnalités administratives, militaires, religieuses et coutumières de la province de l’Oudalan. Les parents d’élèves ainsi que le personnel enseignant étaient également présents pour soutenir les jeunes. L’événement a bénéficié du soutien de plusieurs parrains et partenaires financiers issus du secteur privé économique.

Dans le domaine des résultats scolaires, 24 élèves ont reçu des distinctions pour leur travail et leur discipline tout au long de l’année. Les récompenses comprenaient des enveloppes financières et des kits de fournitures scolaires. Le prix le plus important a été attribué à l’élève Pafadnam Mahamadou. Ce dernier s’est classé major de l’établissement avec une moyenne générale de 18,95 sur 20. Pour cette performance, il a obtenu trois kits scolaires et une somme de 115 000 Francs CFA.

En plus des prix scolaires, la journée a mis en valeur les compétences sportives et artistiques des enfants. Le public a pu assister à des prestations culturelles et à la finale du tournoi de football de l’école. Pour la compétition sportive, le parrain Oufen AG TIWARA PDG de la Compagnie Oufen et Frères (COF) et l’invité d’honneur Alfred Tiendrébéogo ont offert des enveloppes financières aux deux équipes finalistes. L’équipe victorieuse et l’équipe finaliste ont également reçu chacune une coupe officielle.

Le directeur du collège, Ardjima Dambina, a salué les efforts de ses collaborateurs malgré un contexte difficile. Il a rappelé l’importance de l’assiduité en déclarant. « Récompenser l’excellence, c’est encourager tous les élèves à croire que l’effort, la discipline et le travail finissent toujours par porter leurs fruits », a-t-il indiqué. Le directeur a terminé en encourageant les candidats aux examens officiels et en souhaitant de bonnes vacances aux autres classes.

Le parrain de l’édition, Ofene AG Tiwara, a félicité l’administration pour cette initiative globale. Selon lui, cette journée prouve que le milieu scolaire reste un espace idéal pour diffuser des valeurs de paix et de vivre-ensemble. L’événement s’est clôturé par un message de remerciement officiel du directeur envers tous les donateurs et les acteurs de la communauté éducative.

Correspondance particulière

Pour Burkina 24