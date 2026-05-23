Recrutement Stagiaire : Analyste programmeur web

Offre de stage : Analyste programmeur web – Burkina

Type d’emploi : Stage à temps plein

Langue : Anglais et Français

Lieu du poste : Ouagadougou

Date de début prévue : Juin 2026

Descriptif du poste

Une entreprise de services numériques offre un poste de stage –Analyste programmeur web pour produire des solutions logicielles évolutives. Vous ferez partie d’une équipe interfonctionnelle responsable du cycle de vie complet du développement logiciel, de la conception au déploiement. En tant que développeur Full Stack, vous devez être à l’aise avec les langages de codage front-end et back-end, les frameworks de développement et les bibliothèques tierces. Vous devez également être un joueur d’équipe avec un talent pour la conception visuelle et l’utilité. Vous devez également être expérimenté avec les méthodologies Agiles. De manière générale, vous aurez à :

Participer à l’adoption et l’amélioration des pratiques de développement par les équipes et adapter la pratique à notre réalité d’affaire;

Rapporter l’avancement aux différents intervenants et assurer un arrimage avec les grands jalons des différents projets;

Collaborer avec les Product Owner, les directeurs de projets et les développeurs à définir les priorités du sprint et les différentes livraisons;

S’assurer que les user stories sont bien documentés pour faciliter le travail de l’équipe;

Participer au développement, à l’intégration et à l’évolution de nos produits (Front-End, Back-End);

Rechercher des solutions, créer des preuves de concept et développer des applications pour la production;

Travailler de concert avec l’équipe d’assurance qualité afin de respecter nos exigences de qualité et de sécurité;

Se déplacer chez nos clients lors des déploiements lorsque nécessaire;

Toutes autres tâches connexes ou pertinentes aux activités de ce secteur, selon l’évolution des affaires et/ou l’émergence de nouvelles opportunités.

QUALIFICATIONS

Vous détenez une licence en génie logiciel ou équivalent :

Vous avez une bonne compréhension des processus de développement logiciel, ainsi que du cycle de vie des projets;

Vos dernières années en développement ont été faites avec Python, PHP, et Java

Vous maîtriser les frameworks suivants : Django, Laravel et Drupal

Vous avez fait du développement d’API;

Vous aimez que votre code soit de qualité et bien documenté;

Vous utilisez Jira, Confluence ou autre outils technologiques pour faire la gestion des user stories et du backlog;

Vous êtes à l’aise de travailler dans un contexte multi-projets sur un même produit;

Vous avez d’excellentes capacités à communiquer et orienter les équipes vers le succès.

Application : envoyez votre CV à [email protected]