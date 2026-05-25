63e Journée de l’Afrique : L’accès à l’eau potable au centre des échanges à Ouagadougou

La 63e édition de la Journée de l’Afrique a été célébrée ce lundi 25 mai 2026 à Ouagadougou sous le signe de l’accès durable à l’eau potable et à l’assainissement. L’événement, organisé conjointement par le ministère des Affaires étrangères et le groupe des ambassadeurs africains accrédités au Burkina Faso, a réuni plusieurs autorités diplomatiques et gouvernementales.

Organisée autour du thème « Assurer une disponibilité durable de l’eau et des systèmes d’assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l’Agenda 2063 », cette célébration fait une halte pour évaluer les avancées en matière d’accès à l’eau potable et à l’assainissement sur le continent, afin de mieux structurer les mécanismes mis en place par l’Union africaine de concert avec les Etats, pour davantage rendre disponible l’eau au profit des ménages africains.

Ce thème témoigne de l’engagement des décideurs africains, à faire du secteur de l’eau et de l’assainissement un moteur de développement, d’intégration régionale et un fondement de la résilience des populations.

Pour le doyen du groupe africain des Ambassadeurs africains Youssef SLAOUI, la célébration de la journée de l’Afrique 2026, « marque un tournant décisif pour passer du diagnostic à la concrétisation de la vision d’une Afrique intégrée, prospère, animée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène internationale ».

Saisissant l’occasion de la célébration pour témoigner la gratitude de l’ensembles de Chefs de mission diplomatique africains aux autorités nationales pour l’hospitalité et l’accompagnement dans l’exécution de leurs missions respectives, Youssef SLAOUI, a au nom de ses pairs renouveler la disponibilité du groupe africain, à soutenir les programmes de développement et de coopération pour l’atteinte des objectifs fixés pour la prospérité et la stabilité au Faso.

Au regard de la problématique de l’accès équitable à potable sur le continent, le ministre délégué a appelé à « accélérer les investissements dans les infrastructures hydrauliques, à renforcer la coopération transfrontalière autour des bassins partagés et à promouvoir des politiques innovants de gestion durable des ressources en eau ».

« Garantir l’accès équitable à l’eau, c’est garantir, la dignité, la santé, la sécurité et l’avenir des peuples africains » a indiqué Bêbgnasgnan Stella Eldine KABRE/KABORE.

Pour elle, l’Organisation panafricaine doit opérer des réformes continentales afin que chaque peuple puisse faire entendre sa voix dans les instances africaines internationales, au regard de l’immensité des richesses naturelles et de la jeunesse de la population africaine.

La célébration de la journée de l’Afrique 2026 à Ouagadougou a été marquée par l’organisation d’un panel sur le thème et visite des stands avec une dégustation des mets africains présentés par les différentes ambassades.

Cette tribune culinaire a ainsi permis de mettre en valeur les richesses culturelles africaines et promouvoir l’union et la solidarité entre les fils et fils d’un même continent.

Source : DCRP/MAE