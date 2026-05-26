Sécurité et défense : L’Assemblée législative du Peuple (ALP) adopte la réserve militaire

Le Burkina Faso muscle sa défense

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Ministre d’État, ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, le Général de division Célestin Simporé
Le Ministre d’État, ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, le Général de division Célestin Simporé

L’Assemblée législative du Peuple (ALP) a adopté, ce 26 mai 2026, le projet de loi portant statut de la réserve militaire au Burkina Faso. Cette réforme stratégique vise à renforcer durablement les capacités de défense du pays face aux défis sécuritaires et aux nouvelles réalités géopolitiques.

Présentant le texte devant les députés, le Ministre d’État, ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, le Général de division Célestin Simporé, a justifié cette initiative par la nécessité pour le Burkina Faso de disposer d’un mécanisme permanent de mobilisation nationale.

Selon lui, « la force prime désormais sur le droit » dans le contexte international actuel, d’où l’obligation pour le pays de consolider sa souveraineté sécuritaire.

Lire aussi👉🏿Burkina Faso : Le gouvernement crée une réserve militaire pour renforcer la lutte contre le terrorisme

La nouvelle loi organise la réserve militaire en deux composantes. La réserve de premier ordre concerne les anciens militaires, policiers ainsi que les ex-Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP). La réserve de second ordre est ouverte aux citoyens volontaires et aux anciens appelés du Service national patriotique, qui bénéficieront d’une formation adaptée.

À travers cette réforme, les autorités ambitionnent de mobiliser jusqu’à 100 000 réservistes d’ici fin 2026. Le gouvernement entend ainsi renforcer le lien Armée-Nation tout en valorisant les compétences nationales dans la défense du territoire.

Pour les autorités, cette loi vient combler un vide juridique et constitue un levier majeur dans la dynamique de reconquête et de sécurisation intégrale du Burkina Faso.

Voir également👉🏿Sortie de la 78e promotion du SND : Au-delà des fonctionnaires, des réservistes au profit de l’armée

Ministre d’État, ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, le Général de division Célestin Simporé

DOSSIER N°041 Rapport au fond de la CAEDS
DOSSIER N°041 Texte issu de la CAEDS
 
     
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