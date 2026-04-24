Burkina Faso : Le gouvernement crée une réserve militaire pour renforcer la lutte contre le terrorisme

Réuni en Conseil des ministres ce vendredi 24 avril 2026 à Bobo-Dioulasso, le gouvernement burkinabè a examiné et adopté, au titre du ministère de la Guerre et de la Défense patriotique, un projet de loi portant organisation de la réserve militaire au Burkina Faso.

Le Burkina Faso reste pleinement engagé dans la lutte contre le terrorisme, une situation qui exige une mobilisation renforcée de toutes les forces vives de la Nation. Face à un contexte sécuritaire marqué par de profondes mutations sur les plans national, sous-régional et international, le gouvernement estime nécessaire d’adapter en permanence les mécanismes de défense et de sécurité.

Dans la continuité des efforts déjà engagés, notamment avec la mise en place des Volontaires pour la défense de la Patrie (VDP), les autorités souhaitent structurer un dispositif complémentaire, durable et mieux organisé.

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Le projet de loi vise ainsi à instaurer un cadre juridique encadrant une réserve militaire adaptée aux réalités nationales. Le futur dispositif reposera sur deux composantes à une réserve de premier ordre, composée de personnels disposant déjà d’une expérience militaire et pouvant être mobilisés immédiatement et d’une réserve de second ordre, constituée de citoyens appelés à recevoir une formation progressive afin de renforcer les capacités nationales de défense.

Le gouvernement entend doter le pays d’un nouvel instrument stratégique de défense, en cohérence avec les orientations de la Révolution progressiste populaire (RPP) et adapté aux défis sécuritaires contemporains.