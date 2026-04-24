Burkina Faso : Le gouvernement revoit les salaires des sociétés d’État et corrige les inégalités

Réuni en Conseil des ministres ce vendredi 24 avril 2026, le gouvernement burkinabè a adopté, au titre du ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, un décret modifiant les modalités de fixation des rémunérations des personnels des sociétés d’État, des établissements publics de prévoyance sociale (EPPS) et des sociétés d’économie mixte à participation majoritaire de l’État.

Pour le gouvernement, cette réforme vise principalement à harmoniser les rémunérations entre les différentes structures publiques, à réduire les disparités salariales existantes et à corriger certains avantages catégoriels jugés inéquitables.

Alors, le gouvernement entend ainsi instaurer davantage d’équité dans la gestion des ressources humaines au sein des entreprises publiques. Le nouveau texte introduit plusieurs changements majeurs à savoir la reconnaissance des emplois de la catégorie V échelle B pour les postes d’exécution ne nécessitant aucune qualification spécifique, mais demandant une adaptation professionnelle.

Ensuite, la création d’une sixième catégorie dédiée aux emplois d’exécution, notamment les personnels de fouilles, de terrassement, de nettoiement et de débroussaillage, et l’intégration du personnel spécifique dans les grilles salariales et indemnitaires.

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Le décret instaure également un cadre unique de reclassement permettant le reversement de l’ensemble des agents concernés dans de nouvelles grilles salariales harmonisées.

Cette mesure devra toutefois respecter les capacités budgétaires des structures concernées afin de maintenir une masse salariale soutenable.

Avec l’adoption de ce texte, le Burkina Faso se dote d’un mécanisme unifié de prise en charge salariale pour les personnels des sociétés d’État, des établissements publics de prévoyance sociale et des sociétés d’économie mixte à participation majoritaire de l’État.