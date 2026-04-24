SNC 2026 : Des chauffeurs formés pour renforcer l’image du Burkina Faso

Dans le cadre des préparatifs de la 22ᵉ édition de la Semaine Nationale de la Culture (SNC), une session de formation à l’endroit des chauffeurs mobilisés s’est ouverte ce 23 avril 2026 à la Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso. Cette initiative vise à améliorer la qualité de l’accueil et du transport des invités attendus à cet événement d’envergure.

Prenant la parole, le Président du Comité National d’organisation (CNO) de la SNC, Aymar Fidèle Tamini, a souligné la particularité de cette formation dans la réussite globale de l’événement. Selon lui, la SNC ne se limite pas à une simple manifestation culturelle, mais constitue une vitrine nationale et internationale du Burkina Faso.

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Placée sous le thème « Culture, jeunesse et transmission des valeurs sociales », l’édition 2026 ambitionne de promouvoir l’identité culturelle et le vivre-ensemble. Dans ce contexte, les chauffeurs jouent un rôle déterminant.

« Vous êtes les premiers visages que nos invités rencontreront et les derniers qu’ils verront avant leur départ », a-t-il insisté, les qualifiant d’« ambassadeurs mobiles » du pays.

Des objectifs clairs : professionnalisme et exemplarité

L’objectif principal de cette formation est de corriger certaines insuffisances constatées lors des éditions précédentes, notamment en matière d’accueil et de comportement. Les organisateurs souhaitent ainsi renforcer les capacités des conducteurs, tant sur le plan technique que relationnel.

« Il est question de l’image de notre pays », a expliqué le PCNO, précisant que certains comportements doivent être bannis afin de garantir une expérience positive aux invités. L’ambition est claire : faire en sorte que chaque visiteur reparte avec une image favorable du Burkina Faso.

Des modules adaptés aux exigences de la mission

Pour atteindre ces objectifs, plusieurs modules seront abordés au cours de la formation. Selon Théophile Sanou, formateur à la Direction du Parc automobile de l’État, les échanges porteront notamment sur les obligations professionnelles, l’utilisation adéquate des véhicules, ainsi que les responsabilités des chauffeurs dans le cadre de la SNC.

Un accent particulier sera également mis sur le comportement et les attitudes à adopter. « Nous allons échanger sur comment se comporter avec une autorité, comment la conduire et comment la déposer », a-t-il précisé. Des techniques spécifiques de conduite seront également abordées afin de garantir sécurité et professionnalisme.

Du côté des bénéficiaires, cette formation est saluée comme une avancée majeure. Arouna Sourabié, chauffeur à l’ONATEL, s’est réjoui de cette initiative qu’il juge inédite à Bobo-Dioulasso. « C’est une formation qui va nous éclairer sur beaucoup de choses », a-t-il affirmé, tout en souhaitant qu’elle soit pérennisée.

Convaincus de son utilité, les chauffeurs espèrent tirer profit de cette session pour mieux accomplir leurs missions, notamment dans le transport des personnalités.

SLS

Pour Burkina 24