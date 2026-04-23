Bobo-Dioulasso : Moov Africa renforce le plateau technique de la maternité Guimbi-Ouattara

La maternité Guimbi-Ouattara de l’arrondissement n°1 de Dafra, à Bobo-Dioulasso, a bénéficié ce jeudi 23 avril 2026 d’un important don de matériel médico-technique offert par Moov Africa/ONATEL-SA. Cette action de responsabilité sociétale de l’entreprise, s’inscrit dans une dynamique de renforcement du système de santé et d’amélioration des conditions de prise en charge des mères et des nouveau-nés.

D’une valeur estimée à environ 4 millions de francs CFA, ce lot d’équipements comprend notamment des fauteuils roulants, des tensiomètres, des balances pour nouveau-nés, du matériel de stérilisation et divers accessoires indispensables au bon fonctionnement d’une maternité. Selon les responsables sanitaires, ces équipements répondent directement aux besoins exprimés par la structure.

Un geste salué par les bénéficiaires

Au nom du comité de pilotage pour la réhabilitation de la maternité, son coordinateur, Abou Soufiane Traoré, a exprimé sa reconnaissance à Moov Africa pour sa réactivité face aux sollicitations. « Ce don vient renforcer significativement notre plateau technique et contribuera à améliorer la qualité des soins, sécuriser les accouchements et sauver des vies », a-t-il déclaré.

Même satisfaction du côté des agents de santé. Le médecin-chef du district sanitaire de Dafra, Dr Issiaka Derra, a souligné que ce matériel « comble un grand gap » en matière d’équipements. Il a également lancé un appel aux autres partenaires à emboîter le pas afin d’accompagner durablement les structures sanitaires, notamment en matière de formation continue du personnel et de maintenance des infrastructures.

Une maternité emblématique en pleine rénovation

Vieille de près de six décennies, la maternité Guimbi-Ouattara fait actuellement l’objet d’un vaste chantier de réhabilitation initié par la communauté locale avec l’appui des autorités nationales. Selon le Président de la Délégation spéciale de l’arrondissement n°1, ce projet répond à un besoin exprimé depuis plusieurs années par les populations.

« On ne peut pas avoir un bâtiment moderne sans équipements adéquats », a-t-il rappelé, saluant l’accompagnement de Moov Africa qui vient compléter les efforts déjà consentis pour redonner à cette maternité son rôle central dans l’offre de soins à Bobo-Dioulasso.

Lire également 👉 Télécommunications : Moov Africa mise sur la cohésion interne pour réussir sa transformation en 2026

Chaque année, cette formation sanitaire enregistre environ 1 000 naissances et couvre une population estimée à plus de 18 000 habitants, ce qui en fait un maillon essentiel du dispositif sanitaire local.

L’engagement sociétal de Moov Africa

Pour les responsables de Moov Africa/ONATEL-SA, ce don s’inscrit dans la politique de responsabilité sociétale de l’entreprise, axée notamment sur la santé et le bien-être des populations. Représentant la société, le Président du Conseil d’Administration, Ragnang-néwindé Isidore Tiemtoré, a rappelé que cet appui contribue à la vision nationale d’accessibilité universelle aux soins, prônée par les autorités burkinabè.

« Investir dans la santé maternelle, c’est investir dans l’avenir », a-t-il affirmé, tout en réitérant l’engagement de l’entreprise à accompagner les initiatives communautaires à fort impact social.

Un appel à la mobilisation collective

Au-delà de la remise de matériel, les différents intervenants ont insisté sur la nécessité d’une mobilisation continue autour du projet. Entre la finalisation des travaux de réhabilitation, l’équipement complémentaire et l’entretien des infrastructures, les défis restent nombreux.

En rappel, la réception officielle de la maternité Guimbi-Ouattara rénovée est attendue d’ici la fin du mois d’avril, avec l’ambition d’offrir aux populations un cadre de soins moderne, fonctionnel et sécurisé.