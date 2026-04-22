Burkina Faso : La tenue d’un Conseil des ministres délocalisé annoncée à Bobo

Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim Traoré, est arrivé ce mercredi 22 avril 2026 à Bobo-Dioulasso, selon un communiqué de la Présidence du Faso.

Dans la capitale économique et culturelle du Burkina Faso, le Chef de l’État procédera, le samedi 25 avril 2026, à l’ouverture officielle de la 22e édition de la Semaine nationale de la culture (SNC), placée sous son très haut patronage.

Au cours de son séjour dans la capitale de la région du Guiriko, plusieurs activités d’intérêt national sont inscrites à l’agenda présidentiel. Parmi elles, figure notamment la tenue d’un Conseil des ministres délocalisé, en plus d’autres rencontres et activités institutionnelles.

Prévue du 25 avril au 2 mai 2026, la Semaine nationale de la culture se déroulera autour du thème « Culture, jeunesse et transmission des valeurs sociales ».