Burkina Faso : La tenue d’un Conseil des ministres délocalisé annoncée à Bobo
Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim Traoré, est arrivé ce mercredi 22 avril 2026 à Bobo-Dioulasso, selon un communiqué de la Présidence du Faso.
Dans la capitale économique et culturelle du Burkina Faso, le Chef de l’État procédera, le samedi 25 avril 2026, à l’ouverture officielle de la 22e édition de la Semaine nationale de la culture (SNC), placée sous son très haut patronage.
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Au cours de son séjour dans la capitale de la région du Guiriko, plusieurs activités d’intérêt national sont inscrites à l’agenda présidentiel. Parmi elles, figure notamment la tenue d’un Conseil des ministres délocalisé, en plus d’autres rencontres et activités institutionnelles.
Prévue du 25 avril au 2 mai 2026, la Semaine nationale de la culture se déroulera autour du thème « Culture, jeunesse et transmission des valeurs sociales ».