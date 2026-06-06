Renforcement des capacités citoyennes : Le MPFA-BF forme ses cadres à Ouagadougou

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Le Mouvement Patriotique Le Faso d’Abord – Burkina Faso (MPFA-BF) a organisé, ce samedi 6 juin 2026 à Ouagadougou, une session de formation et de renforcement des capacités au profit des membres de son Bureau exécutif national, de ses sympathisants et de plusieurs acteurs engagés dans la promotion des valeurs citoyennes et patriotiques.

Cette initiative visait à renforcer les connaissances des participants sur les principes du patriotisme, du civisme, de la responsabilité citoyenne et de la cohésion sociale. À travers des communications thématiques, des échanges interactifs et la mise à disposition de documents de référence, les organisateurs ont souhaité doter les participants d’outils leur permettant de contribuer davantage aux actions de sensibilisation et de mobilisation citoyenne.

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Les participants ont salué la qualité de l’organisation ainsi que la pertinence des thématiques développées. Ils ont également exprimé leur satisfaction quant aux enseignements reçus, qu’ils considèrent comme des leviers importants pour une participation plus active à la vie nationale.

Hayouba Ouattara
Hayouba Ouattara

Le MPFA-BF a profité de cette occasion pour rendre hommage à son président, Hayouba Ouattara, dont l’engagement en faveur de la formation patriotique et de l’éducation citoyenne a été souligné.

À travers cette activité, le mouvement réaffirme sa volonté de contribuer au renforcement de l’unité nationale, de la souveraineté et du développement du Burkina Faso par la promotion d’une citoyenneté responsable et engagée.

 
     
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