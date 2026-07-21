Veille citoyenne : Ousmane Kindo prend les rênes du bureau exécutif de la CNAVC Houet avec l’ambition poursuivre les efforts

La Coordination Nationale des Associations de Veille Citoyenne (CNAVC), section Houet, a procédé, ce mardi 21 juillet 2026, à l’installation officielle de son nouveau bureau exécutif, à Bobo-Dioulasso. Cette rencontre a réuni responsables de la coordination, autorités administratives et membres de l’organisation.

Représentant le coordinateur régional empêché, le chargé de mission de la Présidence pour la région du Guiriko, le camarade Oumar Traoré, a d’abord transmis le message de la coordination régionale. Il a salué les performances du bureau sortant qui, en seulement six mois de mandat, a conduit plus de 70 activités de sensibilisation, de formation, d’actions sociales et de mobilisation citoyenne.

Selon lui, ces initiatives ont contribué à renforcer la conscience citoyenne des populations et à accompagner la dynamique de la Révolution progressiste populaire portée par le Président du Faso, le camarade Capitaine Ibrahim Traoré. Il a rendu hommage au président sortant, le camarade El Hadj Zakaria Soré, ainsi qu’à l’ensemble de son équipe, pour les bases solides qu’ils ont su poser.

Une nouvelle équipe appelée à travailler davantage

S’adressant au nouveau bureau, Oumar Traoré a insisté sur l’importance du travail et du sens du devoir. « Vous n’avez pas été désignés pour occuper des postes. Vous avez été désignés pour travailler », a-t-il martelé à plusieurs reprises, invitant les nouveaux responsables à faire preuve de discipline, de cohésion et d’esprit de sacrifice.

Il les a exhortés à poursuivre les acquis de leurs prédécesseurs dans un esprit de continuité, de dépassement et de progrès, tout en évitant les divisions et les querelles internes. Pour lui, la réussite du nouveau mandat passera par une équipe de terrain, capable de rassembler les militants autour des idéaux de la CNAVC.

Ousmane Kindo : « C’est le travail qui nous reste »

Prenant officiellement les commandes de la CNAVC Houet, le nouveau président, le camarade El Hadj Ousmane Kindo, a rendu un vibrant hommage au bureau sortant pour le travail accompli. Il a assuré que son équipe privilégiera les actes aux discours et travaillera à faire de la coordination un cadre ouvert à tous les citoyens engagés.

« On ne va pas trop parler, c’est seulement le travail qui nous reste », a-t-il déclaré, réaffirmant son engagement à accompagner les idéaux de la CNAVC et à poursuivre les actions engagées.

Il a également fixé un objectif ambitieux à son équipe : faire encore mieux que le bureau précédent, tout en corrigeant les insuffisances constatées.

Avant de transmettre officiellement le flambeau, le camarade El Hadj Zakaria Soré a appelé anciens et nouveaux responsables à demeurer unis afin d’assurer la réussite du mandat qui s’ouvre.