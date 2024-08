Bobo-Dioulasso : La veille citoyenne réclame une refondation de la justice burkinabè 

publicite

Ce jeudi 22 août 2024, la Coordination nationale des acteurs de la veille citoyenne (CNAVC) a tenu une manifestation générale à la place Tiéfo Amoro à Bobo-Dioulasso. Cet événement vise à réaffirmer la nécessité d’une profonde refondation de la justice au Burkina Faso. La CNAVC, qui regroupe divers acteurs de la société civile, a exprimé son mécontentement face à ce qu’elle appelle la situation actuelle de la justice dans le pays.

Lors de cette manifestation, le Président provincial de la CNAVC pour la région du Houet Seko Daou, a pris la parole pour souligner l’importance de l’engagement des magistrats dans la lutte contre le terrorisme.

Selon lui, ces magistrats, qui ont été réquisitionnés pour cette lutte, doivent rejoindre le front de manière active, tout comme tout autre citoyen. « Il est inadmissible que des individus profèrent des injures sur les réseaux sociaux à l’endroit du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, sans que la justice ne réagisse.

Cependant, quand il s’agit de la réquisition des acteurs de la justice, un jugement est immédiatement fait pour informer de l’illégalité de la mesure« , a déclaré M. Daou, insistant sur le fait que la justice doit être au service du peuple.

La justice au service du peuple

Seko Daou a également critiqué le fait que la justice semble être en déphasage avec les attentes du peuple burkinabè. « La justice est censée être en phase avec les actions du Capitaine Ibrahim Traoré, qui représente l’autorité suprême« , a-t-il affirmé. Il a exprimé son indignation face à ce qu’il considère comme un manque de reconnaissance du sacrifice des Forces de défense et de sécurité burkinabè. « Certaines actions de magistrats semblent boycotter la dynamique de refondation que nos plus hautes autorités ont initiée« , a-t-il ajouté.

La manifestation a également été l’occasion de rassembler des citoyens autour de cette cause commune. Les participants ont brandi des pancartes et scandé des slogans en faveur d’une justice plus équitable et réactive. La CNAVC espère que ce mouvement incitera les autorités à prendre des mesures concrètes pour renforcer la justice et soutenir les efforts des Forces de défense et de sécurité dans leur lutte contre le terrorisme.

La CNAVC, par cette manifestation, dit appeler à une prise de conscience collective sur l’importance d’une justice qui sert réellement les intérêts du peuple burkinabè. En mettant en avant les préoccupations de la population, Seko Daou et les membres de la CNAVC espèrent, ont-ils dit, susciter un changement positif dans le système judiciaire du Burkina Faso.

Léandre Sosthène SOMBIE

Pour Burkina 24

