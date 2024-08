Vente illégale de médicaments vétérinaires : La Direction générale des services vétérinaires et la Police municipale mettent fin aux activités d’un présumé auteur

publicite

La Direction générale des services vétérinaires (DGSV), avec l’aide de la Police municipale, a mis fin aux activités d’un présumé vendeur illégal de produits pharmaceutiques vétérinaires dans la ville de Ouagadougou, le mercredi 21 août 2024.

Les produits étaient importés depuis un pays voisin et vendus en ligne au Burkina Faso. Suite à des enquêtes conduites par la Police municipale de la ville de Ouagadougou, le contrevenant a été appréhendé. 108 sachets de médicaments d’une valeur d’environ 300 000 francs CFA ont été saisis.

Aux dires du mis en cause, il exerce cette activité depuis le mois d’avril 2024 et est à sa deuxième commande. Il prétend ignorer l’existence d’une loi interdisant la vente de produits pharmaceutiques vétérinaires par des personnes non autorisées.

Selon Dr Rimibtiri SEGDA, chef de service du médicament et de la profession vétérinaire, il est reproché au présumé auteur, l’importation, la détention, la publicité et la vente de médicaments vétérinaires contrefaits. « Ce sont des médicaments non homologués dont nous ignorons le principe actif. L’utilisation de ces médicaments pourrait affecter la santé animale et celle humaine », a-t-il souligné.

Le médecin vétérinaire a rappelé que selon le code de santé animale et de santé publique vétérinaire, seuls les pharmaciens titulaires d’une officine, les docteurs vétérinaires ou des groupements de vétérinaires, sont autorisés à détenir et à vendre des produits vétérinaires. Il a ajouté que la publicité sur ces médicaments est strictement interdite.

Les contrevenants à la loi sur la vente des médicaments vétérinaires encourent des peines pécuniaires et/ou d’emprisonnement conformément aux textes en vigueur.

Source : DCRP/MARAH

