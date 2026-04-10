Communiqué nécrologique | Décès de KABORE DAMASE Guy Rommel Kongnimba : Faire-part
Le Teng Soaba de Sag-nioniogo,
Le Teng Soaba de Bendogo,
Sa majestée le Lallé Naaba Guiguemdé,
Les grandes familles KABORE, ILBOUDO et OUEDRAOGO, à Sag-nioniogo,
Les familles COMPAORE ,LALSOMDE, NIKIEMA à Bendogo,
La veuve KABORE Bernadette/ COMPAORE et ses enfants à Kologh naaba ,
La grande famille KABORE à Lallé et Koudougou,
les familles alliées, ZOUGMORE, KABORE et KAFANDO,
Son épouse KABORE née KABORE Mariétte,
Les enfants Dimitri, Tatiana, Urielle et Célia,
Les petits enfants Deven et Daryl à Kologh Naaba ont la profonde douleur de vous annoncer le rappel à Dieu de leur Fils , frère , oncle , époux ,père et grand-père KABORE DAMASE Guy Rommel Kongnimba par suite de maladie le Jeudi 9 Avril 2026 dans sa soixante troisième année.
Les obséques se dérouleront selon le programme suivant:
- 👉🏽Vendredi 10 Avril 2026
20 h00: Veillée de prière au domicile familial à Kologh naaba
- 👉🏽Samedi 11 Avril 2026
06h00: levée du corps à la morgue de l’hôpital Yalgado OUEDRAOGO pour le domicile familial à Kologh Naaba
09h00: Absoute à la chapelle Saint Jean de Kologh Naaba
Transfert de la dépouille mortelle à Sag-nioniogo, (village natal) pour l’enterrement.
“Je ne meurs pas, j’entre dans la vie”
Union de prière!!!