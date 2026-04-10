Communiqué nécrologique | Décès de KABORE DAMASE Guy Rommel Kongnimba : Faire-part

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Le Teng  Soaba de Sag-nioniogo,

Le Teng  Soaba de Bendogo,

Sa majestée le Lallé Naaba Guiguemdé,

Les grandes familles KABORE, ILBOUDO et OUEDRAOGO, à  Sag-nioniogo,

Les familles COMPAORE ,LALSOMDE, NIKIEMA à Bendogo,

La veuve KABORE Bernadette/ COMPAORE et ses enfants à Kologh naaba ,

La grande famille KABORE à Lallé et Koudougou,

les familles alliées, ZOUGMORE, KABORE et KAFANDO,

Son épouse  KABORE née KABORE Mariétte,

Les enfants Dimitri, Tatiana, Urielle et Célia,

Les petits enfants Deven et Daryl à Kologh Naaba ont la profonde douleur de vous annoncer le rappel à Dieu de leur Fils , frère , oncle , époux ,père et grand-père KABORE DAMASE Guy Rommel Kongnimba par suite de maladie le Jeudi 9 Avril 2026 dans sa soixante troisième année.

Les obséques se dérouleront selon le programme suivant:

  • 👉🏽Vendredi 10 Avril 2026

20 h00: Veillée de prière au domicile familial à Kologh naaba

  • 👉🏽Samedi 11 Avril 2026

06h00: levée du corps à la morgue de l’hôpital Yalgado OUEDRAOGO pour le domicile familial à Kologh Naaba

09h00: Absoute à la chapelle Saint Jean de Kologh Naaba

Transfert de la dépouille mortelle à Sag-nioniogo,  (village natal) pour  l’enterrement.

“Je ne meurs pas, j’entre dans la vie”

Union de prière!!!

     
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