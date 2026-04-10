Communiqué | Le Centre de Diplomatie Publique cherche les meilleurs sculpteurs du Burkina Faso

Du 25 avril au 2 mai, la 22e édition de la Semaine nationale de la culture (SNC) du Burkina Faso 2026 se tiendra à Bobo-Dioulasso, capitale culturelle du pays. Cette année, le Centre de Diplomatie Publique y participe non seulement en tant qu’invité d’honneur, mais institue également un Prix spécial de la Maison Russe.

L’année 2025 a été marquée par l’ouverture d’une grande exposition de bronze burkinabè à Novossibirsk. C’est dans cette continuité qu’il a été décidé de créer une nomination pour la meilleure sculpture. L’œuvre lauréate deviendra un véritable symbole d’amitié, de dialogue des cultures et de respect mutuel entre nos pays.

Nous invitons les artistes du Burkina Faso à participer ! Veuillez envoyer des photographies de vos œuvres ainsi que leur description à l’adresse suivante : [email protected]. La remise du Prix aura lieu dans le cadre de la Semaine nationale de la culture.

Pour participer, votre sculpture doit :

▶️ démontrer un haut niveau de maîtrise et le respect des traditions de la sculpture burkinabè,

▶️ porter une réflexion profonde sur les liens entre la Russie et l’Afrique,

▶️se distinguer par son originalité et la force de son message artistique,

▶️présenter un potentiel en matière de diplomatie culturelle.

Votre œuvre peut devenir bien plus qu’une simple candidature : elle peut s’inscrire dans un dialogue culturel vivant qui dépasse le cadre d’une exposition ou d’un événement. Nous recherchons des créations porteuses d’une histoire personnelle, d’un regard d’artiste et d’un désir d’être entendu !