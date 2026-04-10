Championnat d’Afrique scolaire U15 filles : Les Étalons dames perdent en finale

Les Étalons filles ratent la finale du Championnat d’Afrique scolaire U15 filles face au Ghana ce vendredi 10 avril 2026 à Hararé au Zimbabwe. Les deux formations se sont départagées lors de la séance des tirs au but.

Après avoir dominé le Maroc en demi-finale (1-0), les Étalons filles retrouvaient le Ghana qu’elles avaient battu (1-0) en match de poule. Après un temps règlementaire de 2×30 minutes, les deux équipes se quittent dos à dos. Place à la séance des tirs au but. Les Burkinabè sont les premières à tenter et marquent.

Dans cette série, même si la quatrième tireuse burkinabè rate, la gardienne burkinabè Nafissatou Zabré s’illustre en arrêtant le dernier tir ghanéen (4-4 tab). Ce qui relance la séance. Mais l’avant dernière tireuse rate permettant aux Ghanéennes de s’imposer (9-8).