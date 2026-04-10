Ousmane Sonko : « M. Trump n’est pas un homme de paix, c’est un homme de déstabilisation du monde »

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a tenu des propos tranchés à l’égard des États-Unis et de leurs alliés occidentaux, lors d’une conférence publique organisée le jeudi 9 avril 2026 au Musée des Civilisations Noires, renseigne Dakar Actu.

Intervenant sur le thème « Entre autonomie et patriotisme, l’espace peut être réduit », en présence du géopolitologue Pascal Boniface, directeur de l’IRIS, le chef du gouvernement a dénoncé ce qu’il considère comme des interventions étrangères inefficaces.

Selon Ousmane Sonko, les tentatives d’imposer des modèles politiques à l’extérieur ont systématiquement échoué. « Imposer la démocratie… Les logiques internes ne s’imposent pas à l’extérieur. Enlever des présidents en fonction ou les exfiltrer pour les soumettre à la justice ne relève pas de la démocratie », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a dressé un bilan critique des conflits impliquant les États-Unis. « Quelle guerre a été gagnée ? Aucune ! Ni au Vietnam, ni en Irak, ni en Afghanistan, ni en Libye, ni en Syrie. Même en Somalie, ils ont été contraints de se retirer », a-t-il martelé, estimant que ces interventions ont contribué à « semer le chaos et le désordre ».

Il a également évoqué la situation au Moyen-Orient, mettant en doute l’efficacité des actions visant l’Iran. Dans ses propos, Ousmane Sonko a directement mis en cause le président américain Donald Trump. « M. Trump n’est pas un homme de paix, c’est un homme de déstabilisation du monde », a-t-il affirmé.

Enfin, le chef du gouvernement sénégalais a dénoncé ce qu’il qualifie de « duplicité » des pays occidentaux dans la gestion des crises internationales, estimant que leurs discours sur le respect du droit international restent souvent sans effets concrets.