FESTICAS 2026 : Quand le sport féminin magnifie les Pics de Sindou

Dans le cadre de la sortie de détente aux Pics de Sindou organisée par le Comité d’organisation du FESTICAS, une course cycliste exclusivement féminine a été initiée le jeudi 10 avril 2026. Cette activité sportive visait à promouvoir l’épanouissement des femmes de la commune de Sindou tout en valorisant ce site touristique emblématique.

Elles étaient une dizaine, mères de famille et jeunes filles, unies par le même élan. Chacune, fièrement juchée sur son vélo, n’avait qu’un seul objectif : rallier la ville de Sindou aux majestueux pics rocheux et franchir, avec détermination, la ligne d’arrivée.

Délaissant un instant l’effervescence du marché, elles ont choisi de s’impliquer pleinement dans le FESTICAS. En enfourchant leurs vélos, ces mères et jeunes filles ont non seulement apporté une touche festive à la manifestation, mais ont aussi misé sur le sport comme véritable allié de leur bien-être et de leur vitalité.

Cette initiative, selon le promoteur, est une manière de joindre l’utile à l’agréable. « Le festival et la fête sont certes au rendez-vous, mais la priorité demeure la santé. À travers ce coup de pédale, nous voulons montrer aux femmes qu’elles sont au cœur de nos préoccupations. Leur bien-être et leur épanouissement nous tiennent à cœur ; il était donc naturel d’intégrer cette activité sportive à notre programme », a-t-il déclaré.

Au-delà de l’aspect sportif, cette initiative visait à soutenir activement les associations féminines locales. Pour récompenser leurs efforts, de nombreux prix ont été décernés à ces « amazones » de la route, comprenant des enveloppes financières ainsi que des kits offerts par les différents partenaires du festival.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24