Mairie de l’Arrondissement 11 : Une vingtaine de couples légalisent leur union

La mairie de l’arrondissement 11 de Ouagadougou a été le sanctuaire d’un mariage collectif dans la matinée du jeudi 09 avril 2026. Une vingtaine de couples se sont dits oui, pour le meilleur et le pire.

Ils forment désormais « UN » devant Dieu et les Hommes. Sieur Zida vient d’accomplir un acte purement civil et responsable. Sa compagne vient de lui dire « Oui » en présence des différentes familles et proches.

Cette union intervenue à l’issue de l’exécution de toutes les modalités prévues par la législative, consacre deux cœurs à une vie commune. A l’instar de ce nouveau foyer, 20 autres couples se sont également prêtés au rituel.

Les différents anneaux passés aux doigts et les vœux mutuels d’union des tourtereaux du jour marquent un nouveau tournant dans leur vie sociale.

Le célibat a rendu l’âme en cette matinée dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Quant à la joie qui les anime, ils sont heureux , les vœux de bonheur ont déjà pris effet. Les visages s’illuminent sous l’onction du mariage.

Les convives drapés dans leurs beaux costumes sous la houlette de ce jour joyeux célèbrent ce nouveau métissage. « C’est vraiment une très grande joie qui m’anime ce matin. C’est toujours un plaisir de trouver sa moitié, et décidé de vivre le reste de sa vie avec elle », a traduit le couple Zida.

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Le président de la délégation spéciale, Marou Yameogo, tout en célébrant ces unions, a salué un devoir citoyen noble et honorable. Il a dans son allocution, souhaité d’une part un heureux ménage aux différents couples et d’autre part invité chaque partenaire à assumer pleinement ses responsabilités pour une vie de famille épanouie.

« Le mariage est toujours une bonne chose, donc nous ici à l’arrondissement 11 nous organisons régulièrement les mariages collectifs pour faciliter et encourager les couples à s’unir. Mais, le mariage n’est pas toujours un long fleuve tranquille, donc j’invite les nouveaux mariés à se comprendre et se supporter », a lancé Marou Yameogo, PDS de l’arrondissement 11 de Ouagadougou.

Entre sons de l’objectif photographique, causeries, et copinages, cette collectivité qui intervient dans le cadre des journées d’engagement patriotique et citoyen, a servi de tribune à la célébration de l’amour.

Après la signature officielle des carnets de mariage, les nouveaux mariés ont partagé une collation, renforçant ainsi la cohésion et l’unité déjà existantes.