Arrondissement 11 de Ouagadougou : 18 couples régularisent leur situation matrimoniale

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le président de la délégation spéciale de l’arrondissement 11 de la commune de Ouagadougou Oumarou Yaméogo a scellé l’union de 18 couples lors d’un mariage collectif, ce jeudi 18 avril 2024.

La suite après cette publicité

Lire aussi 👉🏿 La Police nationale organise un mariage collectif de 12 de ses éléments

Ils étaient 18 couples, ce 18 avril 2024, à se présenter devant la mairie de l’arrondissement 11 de la Commune de Ouagadougou. Ces couples avaient le même but, sceller leurs unions, comme le veut la loi. Devant Dieu et les Hommes, ces 18 couples dont 2 couples polygames se sont dit oui. Un oui qui les unit désormais pour la vie.

Cette idée de mariage collectif s’installe peu à peu dans les habitudes des Ouagavillois. Pour le président de la délégation spéciale de l’arrondissement 11 de la commune de Ouagadougou, cette idée vient renforcer davantage les liens des habitants de son arrondissement, en l’occurrence Karpala (quartier de Ouagadougou, ndlr).

« Nous avons la particularité de réunir 18 couples au même lieu, au même moment et ça fait beaucoup de fierté, beaucoup de joie, ça fait la communion. C’est une question aussi de cohésion sociale. C’est ce qui nous a motivés à organiser ce mariage collectif, qui de notre point de vue va contribuer à renforcer le lien social, et à permettre à chaque citoyen de l’arrondissement de changer sa situation matrimoniale », a laissé entendre Oumarou Yaméogo.

Parmi les nouveaux mariés du jour, figure le couple Ouédraogo, désigné le plus « vieux » couple. Après 26 ans de concubinage, le jour s’est enfin présenté aux deux tourtereaux de légaliser leur relation, qui date des vieux jours.

Débordé de joie, le couple composé de Amadou Ouédraogo et de Alizéta Ouédraogo brille désormais aux couleurs de l’amour. « C’est un jour heureux pour nous, après 26 ans de concubinage, le jour est enfin arrivé. On est marié devant la loi, on rend grâce à Dieu, et on invite les jeunes à emboiter le pas », a lâché le marié.

C’est dans une ambiance bon enfant que les 18 couples ont officialisé leurs unions. Pour cette édition, Mouni Tapsoba, géniteur de Edmond Tapsoba, footballeur international burkinabè a été désigné parrain. Il n’a pas manqué de prodiguer des conseils à ses filleuls pour une vie de couple réussie. In fine, la commune de l’arrondissement 11 a donné des présents à ces nouveaux mariés.

Sur le même sujet 👉🏿 Gendarmerie nationale : 57 couples régularisent leur situation matrimoniale

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite