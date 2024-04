Roch Donatien Nagalo : « Le président ne s’était pas trompé pour me nommer ministre du commerce »

publicite

Le Syndicat national des commerçants du Burkina (SYNATCOMB) a tenu une conférence de presse ce jeudi 18 Avril 2024 à Ouagadougou. L’objectif de cet exercice était de prendre l’opinion nationale et internationale à témoin sur le verdict du procès dans l’affaire SOCSOCOM.

Roch Donatien Nagalo, SG du SYNATCOMB, a affirmé avoir été blanchi le 13 mars 2024 de tous les chefs d’accusation dans l’affaire SOCSOCOM. C’est l’information majeure que lui et ses pairs ont partagée en cette matinée du 18 avril 2024. En effet, poussé vers la porte de sortie dès sa nomination en tant que ministre en charge du commerce, par diverses accusations, il a décidé de porter l’affaire devant les juridictions compétentes du pays pour dit-il laver son honneur.

« Toucher dans mon honneur, j’ai porté l’affaire auprès du tribunal de grande instance de Ouagadougou afin d’élucider la question. A l’appel, nous apprenions qu’une plainte avait été également déposée contre notre structure et notre personne », a indiqué Roch Donatien Nagalo SG du SYNATCOMB.

Après plusieurs mois de tractations, la justice a rendu son verdict le 13 mars 2024 en faveur de Roch Donatien Nagalo et du SYNATCOMB. « Ce verdict vient conforter nos déclarations depuis le début de l’affaire, qui est que l’accusation portée à notre endroit relevait d’une malice politicienne », a-t-il assuré. Pour lui, il était primordial de faire éclater la vérité dans le but de non seulement réhabiliter son honneur et surtout sa structure. « Je savais que j’étais innocent mais je ne pouvais pas le prouver moi-même. Il fallait que ce soit la justice qui tranche », a-t-il notifié.

Revenant sur l’épisode des accusations dont il a été victime de part et d’autres, Roch Donatien Nagalo a soutenu que le préjudice n’a pas été négligeable tant sur le plan physique que moral. « Humainement c’est difficile à supporter. Il y a ce que tu penses être, il y a ce que les gens pensent que tu es et il y a ce que tu es réellement », a-t-il expliqué.

Néanmoins, le SG du SYNATCOMB a expliqué qu’il faille un démenti du camp accusateur qui a mis à mal sa loyauté pour exécuter les missions qui lui étaient assignées par le gouvernement. « Le président (Capitaine Ibrahim Traoré, NDLR) ne s’était pas trompé pour me nommer ministre du commerce. Il ne s’était pas trompé. Si nous avions été installés et que j’avais joué mon rôle, je pense qu’on aurait dû contribuer autrement pour aider », a-t-il soutenu.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

