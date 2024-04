Burkina Faso : Le gouvernement et le secteur privé passent en revue le plan d’action 2023-2025

Le Premier ministre, Me Apollinaire Kyelem de Tambèla a présidé la session du comité de pilotage du cadre d’orientation et de dialogue État/secteur privé, ce jeudi 18 avril 2024, à Ouagadougou.

Les membres du comité de pilotage du cadre d’orientation et de dialogue État/Privé étaient en conclave à Ouagadougou. Cette rencontre avait pour but de passer en revue la mise en œuvre des recommandations issues des cadres de rencontre qui animent le cadre d’orientation et de dialogue État/secteur Privé.

Selon Fidèle Ilboudo, secrétaire général du ministère en charge du commerce, le cadre d’orientation et de dialogue État/secteur privé est articulé autour d’un certain nombre d’instances qui sont notamment des rencontres sectorielles, les rencontres régionales et la rencontre nationale elle-même qui se tient chaque année à Bobo.

Il a confié qu’à l’issue de ces rencontres, un plan d’action qui traduit en activité complète les différentes recommandations formulées et proposées est proposé et le comité de pilotage l’entérine en donnant des injonctions aux différentes parties prenantes pour sa mise en œuvre.

Il a précisé que la présente session leur a permis de passer en revue l’état de mise en œuvre de la tranche annuelle du plan d’action 2023-2025. «Et qu’il faut le rappeler était articulé autour de 78 recommandations», a-t-il signalé.

Sur les 78 recommandations, Fidèle Ilboudo a affirmé qu’ils ont enregistré à l’actif «une bonne vingtaine de recommandations» (28) qui ont été «exhaustivement mises en œuvre». «Nous avons avons aussi plus d’une vingtaine d’actions qui ont été entamées avec des niveaux de réalisation assez satisfaisants. Bien sûr il y a des actions qui n’ont pas connu de début de mise en œuvre en raison de la contrainte budgétaire », a-t-il mentionné.

Il a signalé que les actions qui n’ont pas été mises en œuvre seront prises en compte dans le plan d’action 2024-2026 qui a d’ailleurs été examiné au cours de cette session. Aussi, cette session, a-t-elle adopté un nouvel instrument qui est le code de bonne conduite en matière de dialogue État/secteur privé.

Selon le secrétaire général du ministère en charge du commerce, cet instrument vient renforcer le dispositif de suivi et de mise en œuvre des recommandations et des engagements pris lors des différentes rencontres du cadre d’orientation et de dialogue État/secteur privé.

