Burkina Faso : Un forum pour booster la participation citoyenne dans l’amélioration de l’assainissement

Les 18 et 19 avril 2024 à l’Institut de l’Ingénierie de l’Eau (2IE) de Ouagadougou se tient le forum citoyen sur l’assainissement. Ce cadre d’échanges entre acteurs sur l’assainissement a été organisé en symbiose avec l’agence internationale de plaidoyer de campagnes et d’affaires publiques « NIYEL » et l’association internationale « Kynarou ».

« Le problème de l’assainissement est un problème de santé publique surtout dans nos régions. Et il est nécessaire que l’information et la sensibilisation soient faites à tous les niveaux pour assainir véritablement notre environnement », a d’entré fait savoir Frédéric Zongo, chargé de mission au ministère en charge de l’environnement.

C’est pour palier à ce problème que l’agence internationale de plaidoyer de campagnes et d’affaires publiques « NIYEL » et l’association internationale « Kynarou » ont initié un forum citoyen sur l’assainissement.

L’objectif est de mobiliser et d’engager davantage les différents acteurs du domaine notamment les mouvements citoyens et les organisations de la société civile afin de booster la participation citoyenne dans l’amélioration de l’assainissement au Burkina Faso. Ce forum se teint du 18 au 19 avril 2024 à l’Institut de l’ingénierie de l’eau (2IE) de Ouagadougou.

« L’assainissement ça nous concerne. Avant que ça n’arrive aux politiques, avant que ça n’arrive dans les mains de nos décideurs, l’assainissement nous concerne tous. Donc ce forum vient être une plateforme justement pour nous permettre de parler de nos challenges, de parler de nos difficultés dans la gestion de cet assainissement-là au quotidien », a indiqué Laetitia Badolo, directrice du plaidoyer de l’impact à NIYEL.

En outre, elle a souhaité faire savoir que « l’idée justement avec ce forum, c’est d’avoir des sessions interactives, des jeux et aussi des experts en journalisme, des experts en slam, en sketch pour nous amener à parler de l’assainissement selon ce qu’on sait faire ». En d’autres termes, il s’agira au cours de ces 48h d’échanges entre autres d’offrir des plateformes d’échanges directs et de renforcement de capacités aux mouvements citoyens sur leurs apports spécifiques au renforcement de la mobilisation citoyenne.

Djemal Saddam El Abdallah SIBA

Burkina 24

