Sécurité au Burkina Faso : Les commissaires de Police en conclave

Le ministre en charge de l’administration territoriale, Emile Zerbo, a procédé au lancement officiel des activités de la conférence 2024 des commissaires du Burkina, ce jeudi 18 avril 2024 à Ouagadougou. Cette conférence se tient sous le thème « Management des ressources humaines à la Police nationale dans le contexte de la lutte contre le terrorisme ».

Ils sont des commissaires principaux et divisionnaires de police, Inspecteurs et contrôleurs de police et élèves commissaires de police à se réunir du 18 au 19 avril à Ouagadougou pour la conférence annuelle des commissaires de police du Burkina Faso. « Management des ressources humaines à la police nationale dans le contexte de la lutte contre le terrorisme », c’est le thème retenu pour l’édition 2024 de cette rencontre des acteurs du haut commandement de la Police nationale.

Ce rendez-vous de 48 heures est un cadre d’échange et une occasion pour les premiers responsables de la police de se saisir des affaires de l’institution. Selon le ministre délégué à la sécurité, le commissaire de police Mahamoudou Sana, cette conférence est un cadre d’échange régi par les textes de la police nationale et se sert de réflexion et de proposition.

« Cette conférence est un organe institué par les textes qui encadrent la police nationale et c’est un cadre réflexion et une force de proposition. A cette occasion, il est question de revoir le dispositif de commandement et de faire des propositions afin que la police nationale soit plus efficace sur le terrain », a-t-il expliqué.

Pour le ministre de l’administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, Émile Zerbo, représentant le chef de l’Etat à cette cérémonie, a dans son discours d’ouverture salué l’engagement de la police nationale dans la lutte contre le terrorisme et a précisé que les efforts doivent se poursuivre surtout dans ce contexte où le besoin des ressources humaines se posent avec acuité.

« Comprenez par-là que la lutte contre le terrorisme est un autre mandat dont la Police Nationale fait sienne en plus de ses missions traditionnelles de sécurisation des personnes et des biens qu’elle continue d’assurer au quotidien (…) Cette réarticulation du dispositif policier pose avec acuité la problématique de la gestion des ressources mobilisées dans le cadre de sa procédure opérationnelle de lutte contre le terrorisme (…) », a-t-il indiqué dans son discours d’ouverture.

En rappel, consacrée par l’article 196 de la loi n°027-2018/AN du 1er juin 2018, la Conférence des Commissaires de Police est une instance statutaire de concertation et de gestion participative des questions importantes intéressant la vie de la Police Nationale.

Amidou OUEDRAOGO (Stagiaire)

Burkina 24

