Burkina Faso : Une journée pour rendre hommage aux retraités en Douanes

La Direction Générale des Douanes a tenu la 1re édition de sa Journée d’hommage aux Retraités en Douanes (JHRD) ce jeudi 18 avril 2024, à Ouagadougou. Cette journée a été organisée pour reconnaître le mérité des devanciers dans le milieu. Pour cette première édition, ce sont 60 retraités et 11 directeurs généraux et directeurs généraux adjoints retraités en 2023 qui ont été magnifiés.

Plusieurs Burkinabè douaniers, après avoir servi la nation « avec dévouement » jusqu’à ce qu’ils aient le droit d’être admis à la retraite peuvent être passés aux oubliettes. Après toute cette vie de don de soi, il faille reconnaître ce mérite. La Direction générale des Douanes en a pris conscience et a décidé d’honorer ces personnes. C’était à travers sa première édition de la journée d’hommage aux retraités en Douanes (JHRD).

Ils étaient au nombre de 60 devanciers et 11 anciens directeurs généraux et directeurs généraux adjoints qui ont bénéficié d’une journée de reconnaissance à travers plusieurs actions et discours. Cette première initiative a concerné les retraités de 2023, au regard du fait que plusieurs autres promotions n’ont pas bénéficié de cette action et celle-là est un début.

C’est donc une journée qui vise à établir le lien entre l’histoire et le présent de l’administration douanière, selon le Directeur général des douanes, Adama Ilboudo. Cela, par le renforcement des liens de solidarité et de promotion de la cohésion au sein de la communauté douanière. En gros, faciliter le contact et la remise du flambeau entre ces générations.

«Vous avez contribué à la notoriété des Douaniers du Burkina par votre comportement exemplaire au cours de vos différentes carrières. Vous méritez un bon repos après des années de dur labeur avec abnégation. Nous sommes si fiers de vous et de votre dévotion pour l’Administration des douanes du Burkina Faso», a déclaré le DG des douanes.

Cette journée est la preuve du lien affectif que l’administration veut garder entre ses travailleurs. En effet, en guise de reconnaissance du travail des devanciers, mises à part les distinctions et les attestations, la direction a construit un monument dans son enceinte en leurs noms.

«Ces ouvrages d’art visent à établir un lien entre l’histoire et le présent de notre administration et à mettre en valeur l’ensemble du personnel, des personnalités ou certains événements qui ont marqué la vie de notre institution», a ajouté Adama Ilboudo.

C’est un geste bien apprécié des principaux acteurs de cette journée. « Je suis très content parce que c’est une première. C’est vrai que beaucoup sont partis à la retraite sans reconnaissance et c’est une première à saluer. Chacun à son passage a laissé des empreintes. Chaque DG a pu faire quelque chose d’inoubliable. Aux jeunes qui sont là, je leur souhaite beaucoup de courage et de bonnes carrières », a déclaré Ousmane Guiro, ancien DG des douanes dont les mérites ont été reconnus.

A cette première initiative, le ministère en charge des finances a été représenté par Mamadou Seré, conseiller technique du ministre « empêché ». A son tour, il a déclaré que cette journée est « chargée de sens et de couleurs ».

