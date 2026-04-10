Communiqué | DGI : Lancement officiel de l’homologation des systèmes de facturation électronique au Burkina Faso

Dans le cadre de la mise en place de la facturation électronique certifiée, les autorités fiscales invitent les entreprises et les éditeurs de logiciels de facturation à soumettre une demande d’homologation de leurs systèmes.

✳️Le dossier doit contenir plusieurs pièces administratives:

✳️Registre de commerce,

✳️Attestation fiscale,

✳️Affiliation CNSS, etc.) ainsi que des documents techniques (manuels, spécifications, tests, fichiers d’installation). Les fournisseurs doivent aussi s’engager à démontrer le fonctionnement de leur système.