Communiqué | DGI : Lancement officiel de l’homologation des systèmes de facturation électronique au Burkina Faso

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Dans le cadre de la mise en place de la facturation électronique certifiée, les autorités fiscales invitent les entreprises et les éditeurs de logiciels de facturation à soumettre une demande d’homologation de leurs systèmes.

  • ✳️Le dossier doit contenir plusieurs pièces administratives:
  • ✳️Registre de commerce,
  • ✳️Attestation fiscale,
  • ✳️Affiliation CNSS, etc.) ainsi que des documents techniques (manuels, spécifications, tests, fichiers d’installation). Les fournisseurs doivent aussi s’engager à démontrer le fonctionnement de leur système.

👉🏽👉🏽👉🏽Les dépôts de dossiers sont ouverts à partir du 15 avril 2026 au siège de la Direction générale des impôts.

COMMUNIQUE DGI
     
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