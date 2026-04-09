Football : Aliou Cissé en Angola, la nouvelle porte de sortie du Lion du Sénégal

Libre de tout contrat la mercredi 8 avril 2026, Aliou Cissé a d’ores et déjà trouvé un nouveau projet. Le technicien sénégalais de 50 ans est le nouveau sélectionneur de l’Angola, a annoncé la Fédération ce jeudi 9 avril 2026.

Désormais à la tête des Palancas Negras, Cissé devrais poser les bases de son projet dès la fenêtre internationale de juin 2026, avec des objectifs clairs, notamment la qualification pour la CAN 2027.

Après un long passage à la tête du Sénégal (2015-2024), marqué par une victoire historique à la CAN 2021, Cissé avait tenté une nouvelle aventure en prenant les rênes de la Libye en mars 2025.

Cependant, il n’est pas parvenu à qualifier les Chevaliers de la Méditerranée pour le Mondial 2026, terminant à la 3e place du groupe D de la zone Afrique, juste devant l’Angola.

Lire aussi 👉 Lions du Sénégal : Un entraîneur burkinabè rend hommage à Aliou Cissé

L’ancien défenseur, pilier de l’équipe du Sénégal quart-de-finaliste de la Coupe du monde 2002, s’est engagé pour quatre ans dans cette nouvelle aventure.

Devenu entraîneur après une carrière de joueur qui l’a vu passer notamment par le PSG, Aliou Cissé a dirigé la sélection sénégalaise durant neuf ans, offrant aux Lions de la Teranga leur premier titre continental en 2021.